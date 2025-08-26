¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¡¡5500²¯¥É¥ë¤ÎÅê»ñ¤á¤°¤ê¡Öº£½µ¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯É½¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤ÏÀè·î¡¢ÆüÊÆ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿ÆüËÜ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î5500²¯¥É¥ë¡á¤ª¤è¤½81Ãû±ß¤ÎÅê»ñ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢º£½µÃæ¤Ë¿·¤¿¤ÊÈ¯É½¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±
¡Öº£½µ¡¢ÆüËÜ¤È¤Î¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï5500²¯¥É¥ë¤Î»ñ¶â¤òÅê»ñ¤·¡¢ÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤Ï25Æü¡¢¡ÖFOX¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿5500²¯¥É¥ë¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£½µ¡¢¿·¤¿¤ÊÆâÍÆ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯»á¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¹ñÆâ¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ¤ä¹³À¸Êª¼Á¤òºî¤ê¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤ò¤½¤¦¤·¤¿ÌÜÅª¤Ë¿¶¤ê¸þ¤±¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯»á¤Ïº£½µ¹Ô¤¦¿·¤¿¤ÊÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆüÊÆ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿5500²¯¥É¥ë¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬Ê¸½ñ²½¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤â¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬JNN¤Î¼èºà¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£