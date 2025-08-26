無印良品の新作「コットンベロア」♡肌にやさしい綿100％インナー

季節の変わり目に取り入れたいのが、肌に心地よく寄り添う上質なインナーやルームウェア。無印良品を展開する株式会社良品計画から、綿100％※を使用した「コットンベロア」シリーズが登場しました。やわらかくなめらかな質感で、カジュアルすぎない上品さも兼ね備えたラインナップは、日常に取り入れやすいアイテムばかり。今回は、そんな新作シリーズの魅力をご紹介します。

肌ざわりやさしいコットンベロア



「コットンベロア」シリーズは、綿100％※の生地に繊細な起毛を施した特別な素材を使用。やわらかくなめらかな肌ざわりで、長時間着ていても快適に過ごせます。

落ち着いた質感は、ルームウェアとしてだけでなくちょっとした外出時にもぴったり。カジュアルすぎず、上品な雰囲気を演出できるのも嬉しいポイントです。

豊富なラインナップで選ぶ楽しさ



婦人 コットンベロア カーディガン

婦人 コットンベロアブラキャミソール

婦人 コットンベロア婦人トランクス

代表的なアイテムには、すっきりとしたVネックが魅力の「婦人コットンベロアカーディガン」や、1枚で着られる「ブラキャミソール」、そしてホームウェアとしても活躍する「婦人トランクス」などがあります。

価格は税込2,990円～5,990円程度と手に取りやすく、同素材の組み合わせでコーディネートするのもおすすめ。シンプルながら快適性にこだわったラインナップです。

日常に寄り添う無印良品の新定番



無印良品の「コットンベロア」シリーズは、肌あたりがやさしく、シンプルながらも洗練された印象を与えてくれるアイテムです。

季節を問わず快適に着られる素材感は、ルームウェアとしてもインナーとしても活躍。価格は税込2,990円～5,990円と手に取りやすく、日々の暮らしに自然と溶け込む存在になりそうです。

上質さと安心感を兼ね備えた新しい定番を、ぜひ手に取って体感してみてくださいね♪