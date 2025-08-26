今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第22週「愛するカタチ」の第107回が8月26日に放送され、話題を呼んでいます。

【写真】子どもたちを抱きしめて笑顔を見せる八木

＊以下8月26日放送回のネタバレを含みます。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの父・結太郎を加瀬亮さん、のぶの母・羽多子を江口のりこさん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、嵩の伯父・寛を竹野内豊さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。

＜あらすじ＞

八木（妻夫木聡さん）のひらめきで嵩（北村匠海さん）の詩とイラストが入った陶器のグッズは追加注文がくるほど売れていた。

八木の会社で、事務仕事を手伝っている蘭子。そこに子どもたちがやってくる。八木は子どもたちを抱きしめると、笑顔を見せた。それを優しいまなざしで見つめる蘭子だった。

八木は嵩の家に電話をかける。応対したのぶに、嵩に「もっと詩を書け」と伝えてほしいと言うが、のぶは「嵩は漫画家なのでそんなに詩は書けない」と反論してしまう。

そんなのぶに、嵩は言葉がどんどん浮かんでくるから大丈夫だと言って詩を書き続ける。

そして、嵩の詩の才能に確信を持った八木は、自分の会社で出版部を作り、嵩の詩集を出そうと社員のアキラや粕谷に声をかける。

八木は「戦争を経験した俺たちの会社の目標は何だ。人を幸せにすることだろ。そのためにはまず、やさしさや思いやりの気持ちを広げたい。あいつの詩にはその力がある」と訴えた。

粕谷とアキラが出ていくと、その場には蘭子と八木が２人きりに。

社内に飾ってあった、八木が子どもたちを抱きしめるイラストを見つめた蘭子。たかしが描いたものだ。

「子どもたちにプレゼントを渡す時に、いつもあんな風に抱きしめてあげるんですか」と尋ねる。八木は、「この世のなかで、子供たちが生きていくのに必要なのは、まずは栄養のある食べ物、すまい、そして、音楽に物語に詩」と返す。

蘭子は「精神の栄養ですね。つらいことがあってもそれがあれば乗り越えられます」。

「もう１つ必要なのは、人の体温だ」と告げる八木。「あの子たちは親から無条件に与えられるぬくもりを知らない」と続ける。

蘭子が「八木さんはこれまで何百人という子どもたちを抱きしめてきたんですね」と話すと、「そういうことになるかな」と八木。

「そういう八木さんを、誰か。抱きしめてくれる人…」と蘭子がつぶやくと、

八木は「いや、おれは…」と言葉に詰まる。

蘭子は「すみません、失礼なこと聞いて」と出ていって――。

＜視聴者の声＞

大きな反響があったのが、八木と蘭子のシーンです。

「八木さんと蘭子ちゃんのたった1〜2分のシーンなのにヨーロッパ映画みたいな空気漂うの何なんでしょう」「いつもはクールだけど堂々としてる八木さんが蘭子の言葉にちょっとうろたえる感じも良いし最後の蘭子の『言っちゃったぁ』って顔もめちゃくちゃ良かった」「 八木さんを見つめる蘭子の表情が尊敬と愛情と信頼が含まれててめっちゃキュンとなる」と２人の会話に胸をときめかせた人が多くいました。

視聴者が注目したのが、河合優実さんの演技です。「蘭子ちゃん、八木さんを見つめるまなざしが変わってきた。それは愛よね」と視線の変化を感じた人も。

八木との会話後、外に出た蘭子は、額に手をあてます。「蘭子は八木さんに恋しちゃったね。羽多子さんが恋文コレクションを披露して『蘭子にもそういう大切な人がおるがやない？』と突っ込んだ時、額に手を当てる仕草をしてた。あれは 恋心が溢れた時のクセなんだな」と鋭い考察を見せた人もいました。

「とにかく幸せに」

戦争で婚約者の豪を失ってもずっと、豪を思い続けてきた蘭子だけに、

「豪ちゃんに遠慮する事なく八木さんを想う気持ちを大切にして欲しいなー」「八木さんと蘭子ちゃんのシーン、映画みたいでとても良かった。2人とも大切な人を喪った者同士、結ばれても結ばれなくても良いからとにかく幸せになって欲しい」

と蘭子の幸せを願う声も目立ちました。

一方で、八木が子どもたちを抱きしめる様子が心に残った人も。普段はニヒルな八木ですが、子どもたちと接するときには笑顔を見せます。

「子どもたちを抱きしめる八木さん、キャラクターにしては子どもたちとスキンシップが多いなと思っていたけれど、意図があったんだ。子どもたちに人の温かさを感じる機会を与えていたんだね」との考察もありました。

戦争パートから時を経て、笑顔を見せることが増えた八木。

「八木さんが段々、少〜しずつ明るくなってるの良いな」という声もありました。