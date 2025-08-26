渡辺優「性に関しては、基本的な考えすら人によって違う」 SM女王様の“電話番”が繰り広げる、性をめぐる探索行【インタビュー】
この記事の画像を見る
新卒で就職した不動産会社を辞め、SM女王様をデリバリーする「ファムファタル」の電話番として働きはじめた20代女性・志川。ある日、あこがれの女王様・美織さんと食事の約束を取り付けたものの、彼女は音信不通になってしまい……。
『女王様の電話番』（渡辺優/集英社）は、そんな志川が美織さんの行方を捜しながら、性への違和感やアイデンティティを掘り下げていく物語。美織さんは、一体どんな人なのか。自分は、この「スーパーセックスワールド」でどう生きていけばいいのか。戸惑いや葛藤を抱え、ぐるぐる回り道しながらも真摯に歩んでいく志川の姿が描かれる。
■スーパーセックスワールドへの違和感から生まれた物語
──はじめに、『女王様の電話番』が生まれたきっかけを教えてください。
渡辺優さん（以下、渡辺）：この小説は「この世界はスーパーセックスワールドだ」という一文から始まりますが、私自身もみんなが当たり前に過ごしている世界に対して疑問を抱いてきました。学生時代から周りにLGBTQ＋の人たちがいましたし、ヘテロセクシャルの人たちと自分が親しくしている人たちのセックスワールドは全然違うなと感じていて。その違和感は年齢を重ねても解消されず、むしろ友人の浮気話などを聞くごとに驚きが増えていきました。
とはいえ、それを小説にしようという考えはまったくなくて。編集さんから「書いてみたら」と言われ、確かに面白そうだなと思いつつも、私には無理だと思っていました。自分に近すぎる世界ですし、このテーマについてもっと書ける人がいるだろうと思っていたので。
──その気持ちが変わったのはなぜですか？
渡辺：編集さんから強く勧めていただき、さらにじっくり考えてみたら自分でも書きたいと思えるラインが見えてきたんです。私自身がスーパーセックスワールドをよくわかっているとは言えないからこそ、「よくわからない」という話を書けそうだなと思って。自分を投影させたので、わかっていないままの主人公になりました。
──主人公の志川さんは、女王様を派遣する性風俗店の電話番をしています。この舞台を選んだ経緯を教えてください。
渡辺：「コールセンターの求人に応募したら風俗店の電話受付だった」というのは、私の実体験です。強烈な出来事だったので、いつか小説に生かせそうだと思っていました。
──そうだったんですね！
渡辺：アルバイト情報サイトを見ていたら、「女性活躍中」と書かれたコールセンターが掲載されていて。勤務時間だけは深夜に差し掛かるのでおかしいなと思いましたが、ごく一般的な求人に見えたので応募してみました。そうしたら、私が学生時代にバイトしていたコールセンターとは違う雰囲気で。面接の場所も、なぜかお店ではなくホテルのロビー。実際に雇う段階になるまで、絶対に場所を教えてくれないんです。
──事務所で面接するわけではないんですね。
渡辺：おおむね内定が決まったら、ようやく「こっちに事務所があるから」と連れていってもらえました。中に入ってみたら女性が着る衣装がかかっていて、「こういう場所、こんな普通の街なかにあるんだ」と驚きました。性風俗産業は、夜だけ営業していてスタッフは男性だけだと思っていましたが、そうではないんですよね。ただ、実際に働いてみたものの、責任重大すぎてこれは無理だと思い、1日で辞めることにしました。けっこう頭を使うんです、この仕事。
──作中でも、「この女王様が客の希望に近いけれど、こっちの女王様は昨日客がつかなかったからこの人を派遣しよう」と、主人公があれこれ考えながら仕事をしていましたよね。しかも、自分の采配ひとつで誰と誰が性的な関係になるのか決まってしまいます。まさにああいう感じだったんですか？
渡辺：そうです。それに、働いている女の子のドタキャンも多くて。「この人を案内しようと思ったけれど、今日はいないのか」ということもありました。私に仕事を教えてくれた方が、こうしたタスク管理を手早くこなしているのを見て、私には無理だと思いました。
それに、性風俗店でバイトすることに覚悟を決めずに働き始めてしまって。面接の時点ではできると思いましたし、人生経験にもなりそうだなと感じたのですが、実際に働いてみたらちょっと不安になってしまったんです。それで1日だけで辞めましたが、「こんな仕事もあるんだ」という衝撃は残っていたので、その驚きを書きました。
──特に驚きが大きかったのは、どんなことですか？
渡辺：お客さんは普通のビジネスホテルに女の子を呼びますし、女の子たちが待機しているのもファストフードやカフェのチェーン店なんですよね。風俗関係の仕事をしている人も分け隔てられているわけではなく、普通の場所にごく当たり前のようにいるんだなと初めて気づきました。
■自分のことがわからないというのは、それほど特殊なことではない
──主人公の志川さんは、SM女王様派遣マッサージ店の電話番として働くうちに50代の女王様・美織さんに好感を抱くようになります。ですが、せっかく取り付けた食事の約束はキャンセルされ、その日から美織さんと連絡がつかなくなってしまう。美織さんが好きだという気持ちだけで、彼女の行方を捜そうと突っ走っていく志川さんのまっすぐさが印象的でした。
渡辺：だとしたら、うれしいです。恋愛の渦中にいる人が、周りが見えなくなって好きな人に一直線になることってよくありますよね。主人公が美織さんに対して抱いているのは恋愛感情ではありませんが、好きだという気持ちがあれば、これくらいまっすぐになるかなという温度感で書きました。
──おっしゃるとおり、志川さんは美織さんに恋心を抱いているわけではありません。彼女は性的な興味や恋愛感情よりも、「人間が好き」という気持ちが強い人ですよね。
渡辺：恋愛がよくわからないという人物にすると、読者から「人に対する興味がないのかな」と思われてしまう気がして。人間に興味があり、仲良くなりたいけれど恋愛ではないという気持ちを描くために、あえて人間が好きという要素を強くしました。
──美織さんは、どんな人物として描きましたか？
渡辺：彼女は、初対面の主人公をハグするような距離感がバグっている人です。私は好きなタイプですが、人によっては受け入れられないかもというラインにしたつもりです。50代で性風俗産業に現役で携わっていることも、人によっては「え！」と思うかもしれません。ただ、私がバイトした時も40代後半の方がいたので、年上の人も登場させたいと思いました。
──美織さんが失踪し、志川さんが行方を追う流れはミステリーのようです。サスペンス、ミステリーとしての見どころを教えてください。
渡辺：私としては、最大の謎は美織さんの人物像だと考えています。主人公は美織さんを捜していろいろな人に話を聞きますが、人によって彼女の印象はまったく違っていて。最終的に美織さんが失踪した経緯については「こういうことだったのか」とわかりますが、美織さんが本当はどういう人なのかは主人公の主観でしかわかりません。謎が解かれても解かれなくてもいいのかなと思いながら書きました。
もうひとつ、主人公は「自分を取り巻くスーパーセックスワールドはどういうものなのか」という謎にも迫っていきます。自分はどこに落ち着けばいいのか、どういう自分でありたいのかを探し求めますが、それも自分の主観で答えを見つけるしかありません。「もやっとわからない状態でいることが、生きるということだね」という形に収まればいいかなと思いました。
──志川さんは、他人に好意を抱きますが、セックスできません。自分はアセクシャルではないかと思い、それでもスーパーセックスワールドでどう生きていくべきか模索します。ぐねぐねと道をたどった先で、わからないながらも答えらしきものを見つけたように感じられました。
渡辺：当初は、主人公がはっきりとした答えを見つけるところをゴールにしようと思っていましたが、書きながら「まぁ見つからないだろうな」と思うようになりました。悩みながら進むうちに王道ではない世界にも触れ、いろいろなロールモデルを見て、それでもやっぱりわからない。自分のことがわからないというのは、それほど特殊なことではないというのも救いと言えば救いですよね。ぐねぐねした道を進み、ゴールとは言えないまでも“いったん休み”くらいの落ち着く場所を見つけられたら、と思いました。
──悩みを深める志川さんが、「大丈夫」という言葉を発していたのも印象的でした。風俗店で電話番をすると決めた時、彼女はこの仕事を「大丈夫」だと受け入れ、その後も「私はいろいろなことが大丈夫な女なんだから」と思っていました。でも、やがて「世界に存在するすべての恋愛が無理だった。私はぜんぜん、なにひとつ、大丈夫じゃなくなっていた」という心境になっていきます。この「大丈夫」というワードには、どんな思いを込めたのでしょうか。
渡辺：「大丈夫」というワードをキーにするつもりはなかったのですが、だんだん引っかかりを感じるようになっていきました。物語の冒頭で、主人公は友達から「実はデリバリー風俗をしていた」と打ち明けられます。その事実を告げても「別に大丈夫な感じがするから」と言われますが、主人公は「私は大丈夫なのか？」「私はいったいなにが大丈夫なのか」と考えるんですね。
私自身、友人から浮気話を聞かされた時、その子のことを別に嫌いにはならなかったので、「私は割と大丈夫なほうなのかな」と思っていました。でも、他の友人は「私、そういうの絶対許せないんだよね。見る目が変わっちゃう」と話していて、「大丈夫じゃない場合もあるんだな」と思って。
性的なことが大丈夫か大丈夫じゃないかって、どういう基準なのか不思議ですよね。虫を触れるか触れないかみたいな生理的なものなのかなという気もします。「大丈夫ってなんだ？」という疑問が湧いてきた時期に書いた小説でもあったので、「大丈夫」というワードについて考える内容も増えたのかもしれません。
──性的なことに関する線引きは、個人差がありますよね。
渡辺：私の場合、なんならワクワクしながら友達の浮気話を聞いていましたから（笑）。大丈夫か大丈夫じゃないかは、人によりすぎですよね。そういう「人によりすぎだろ」という気持ちをぶつけた小説なのかもしれないです。
■性的なことから離れた関係が多いほど幸せな気がする
──作中で、ある登場人物が悩める志川さんに対して「ひとにはひとの地獄がある」と言いますが、美織さんは全く違う方向性で話すのも印象的でした。そして、あるセリフを言うのですが、このセリフにはどんな思いを込めましたか？
渡辺：美織さんのシーンを書いている時、「どうして美織さんはこんなに幸せなんだろう」と感じ、自分でも説明をつけたいと思ったんです。ふと「美織さんは違うのかもしれない」と考え、そのセリフを書くことにしました。美織さんは、自分の世界から出ない人という印象なんですよね。
──そんな美織さんだからこそ、志川さんには魅力的に映ったのでしょうか。
渡辺：そうかもしれません。美織さんも、第三者からすれば地獄を生きているように見えるかもしれない。キャリアを積める職でもないですし、ばっくれて仕事を転々としていますし、家族もいません。そうやって数え上げたら病んでもおかしくないのに病まずにいるのは、結局のところ彼女の主観では幸せだからなんですよね。自分の心地よい世界だけを大切に生きているのかもしれません。
──美織さんは、志川さんに対して「セックスをともなわない、特別な関係が見つかるといいね」と言います。アセクシャルかもしれない志川さんだけでなく、ヘテロセクシャルの人にとっても性的なことから離れた人間関係があってもいいんじゃないかと思いました。
渡辺：私も、そういう関係が多ければ多いほど幸せなんじゃないかなと思っています。「恋愛をしていれば幸せ」という人もいるかもしれませんが、恋愛以外の関係性も好きだな、と。私自身、人間関係に対してちょっと重いところがあるんですよね。友人との友情バランスも「私のほうが好きな気がする」と感じることが多いし、以前の職場では後輩のことが大好きになってしまって（笑）。相手からすれば、私って重いだろうなと思います。
そもそも私の場合、エレベーターで“開”ボタンを押してくれる人さえも、その瞬間はめっちゃ好きになってしまうんです。時には「今日あったうれしい出来事って、それしかなかったな」という日もあるほど。そういうコミュニケーションも大事にしていきたいなと、この小説を書いている間、強く思いました。
──志川さんがアセクシャルかもしれないということもあって、性の多様性についても考えるきっかけになりました。その点についても意識したのでしょうか。
渡辺：そうですね。ただ、セクシュアリティの多様性というより人間の多様性について考えることが多かったような気がします。「絶対に多様性を表現するぞ！」みたいな気持ちではないですし、「LGBTQ＋の小説です」と言うつもりもありません。主人公がたまたまアセクシャルかもしれない、というくらいの感覚です。
──この小説を書いたことで、渡辺さんに変化はありましたか？
渡辺：変化はないのですが、この小説を書くのはこれまでで一番と言えるほど時間がかかりました。第一稿を提出してからも、3回くらい改稿して。その分、達成感も過去イチと言っていいほどあります。自分と近すぎる世界だと思っていたものを、ちゃんとブラッシュアップして作品にすることができました。
──どのような点を改稿したのでしょうか。
渡辺：最初は、美織さんの人物像が今とは違う感じでした。もうちょっと愛がある話、人間同士の総合的な愛情がある話にしたいなと思い、大きく変更しました。
──この作品、どういう方に読んでほしいですか？
渡辺：「この世界はスーパーセックスワールドじゃん」って思ったことがある人に読んでいただきたいです（笑）。そう感じている人、意外と多いような気がして。「小説すばる」で連載していた頃から、この一文に関してコメントや感想をいただくことがありましたし、爆笑したという人もいれば、共感したという人もいました。セクシュアリティにかかわらず、「ここはスーパーセックスワールドかよ」って思ったことのある人に手に取っていただけたらうれしいです。
──主人公とは逆に、スーパーセックスワールドのど真ん中にいる人もいますよね。
渡辺：混沌とした中で、みんなうまいこと生きていますよね。たとえば食べ物だったら、「粗末にしてはいけない」みたいな感覚をみんなが共有しているじゃないですか。それが、ことセックスになると基本的な考えすら人によって大きく違うのが衝撃的です。その違いにびっくりしたことがある人はいると思いますし、そういう方に読んでいただきたいですね。
取材・文＝野本由起、写真＝川口宗道