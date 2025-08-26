TWICE、10周年ワールドツアー東京ドーム最終公演をLeminoで独占生配信 チケット販売＆サイン入りTシャツキャンペーンも開始
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのワールドツアー『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』の東京ドーム公演最終日が、9月17日午後6時30分よりLeminoにて独占生配信されることが決定。きょう26日より、配信チケットの販売がスタートした。
【ライブ写真6点】2年ぶり来日公演…東京ドーム3daysを成功させたTWICE
同ツアーは、デビュー10周年を迎えたTWICEの6度目となるワールドツアー。すべての会場で観客席を360度開放し、ステージ正面を決めない構成により、観客と一体化したような新しいパフォーマンス体験が提供される。
配信チケットの価格は5000円（システム手数料330円別途）で、販売は公演当日の開演時間まで。見逃し配信は行われない。
今回の配信を記念し、Leminoでは2種類のキャンペーンも実施される。ひとつは、チケット購入とLeminoプレミアム会員登録、さらに専用キャンペーンサイトからのエントリーをすべて満たした人のなかから抽選で5名に、TWICEメンバー全員のサイン入りTシャツが贈られる企画。もうひとつは、配信チケットを購入し、キャンペーン期間中に新規でLeminoプレミアム（月額990円）へ登録した人全員に、dポイント（期間・用途限定）1000ポイントを付与する特典となっている。いずれも応募期間は9月17日午後6時30分まで。
