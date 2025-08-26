「青春の黒歴史」は怖い話より怖い!!思い出すと悶え苦しむ！皆に覚えがあって消し去りたい赤面エピソードとは？【作者に聞く】
SNSの普及などにより、年賀はがきの全国の発行枚数は13年連続で減少の道を辿り、2024年用は約14億4000万枚で、2023年用より2億枚も減少したという。年々出す枚数も届く枚数も減っている年賀状だが、今回紹介する漫画はその年賀状の思い出にまつわるもの。「本当にあったこわい話」と題して描かれた漫画だが、一体何がそんなに“怖い”のだろうか…？意外と“あるある”の身の毛もよだつ年賀状の思い出とは…!?
■読み進めるうちにあなたの記憶も呼び起こされる!?
夫婦で笑いながら「高校生くらいまでは全部手書きで書いていたなー！」と年賀状の思い出を語り合っていた。ところが話すうちに記憶が次第に鮮明になり、心の奥に眠っていた淡い恋心まで蘇ってくる。片思いの相手に送った年賀状には、「好き」とはストレートに書けなかったものの、どうにか気持ちを伝えようと必死にひねり出した言葉…!!思い出した瞬間、「うわあああああああ」「あの頃の私を葬りたい!!」と発狂する。
そんな黒歴史とも言えるエピソードは、本作「本当にあったこわい話〜年賀状編〜」の作者であるともをさんが高校生の頃の出来事だという。返事の年賀状は届いたものの、「見てわかるくらいに殴り書きで急いで適当に書いた〜って感じでした！もちろん、私が書いた『黒歴史部分』には一切触れず…でした(笑)」と振り返る。
ともをさんの片思いは実らず…それどころか、相手はともをさんの知人と交際をはじめたという。さらに「何かあればなんでも話して」と電話で言っておきながら、ともをさんがその知人に嫌がらせをするのではと疑ったのか、わずか3日後には電話番号を変えられてしまったそうだ。ともをさんは「ちょっと今振り返っても、ひどいなと思います(笑)！」と当時の心境を話してくれた。
思わず顔を覆いたくなるような黒歴史は、誰にでもひとつやふたつあるもの。そんな甘酸っぱくも笑えるエピソードが詰まった「本当にあったこわい話〜年賀状編〜」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ともを(＠tomot939)
