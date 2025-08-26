バンギャル歴27年のアラフォー漫画家。バンギャル生活をネタにした連載が決まった直後に数々の受難が／今日もライブに行けません！
思春期だけじゃない！ ビジュアル系バンドは中年達の心も救う！
この記事の画像を見る
バンギャル歴27年のアラフォー漫画家・蟹めんまさんは、バンギャル生活をネタにした漫画連載が決定した直後から、「親の死と介護」「体調不良」「新型コロナ」など、中年ならではの受難や未知の疫病に見舞われて七転八倒。連載にライブレポを盛り込む予定だったにもかかわらず、ライブにも行けなくなってしまい…。そんな人生がピンチの中、V系バンドへの熱い思いを語りまくる！
これを読めばバンギャルの歴史も令和のV系事情もわかる！ 『今日もライブに行けません！ 〜アラフォーバンギャル、魂のV系語り〜』をお楽しみください！
※本作品は『今日もライブに行けません！ 〜アラフォーバンギャル、魂のV系語り〜』（蟹めんま/ぶんか社）から一部抜粋・編集しました
この記事の画像を見る
バンギャル歴27年のアラフォー漫画家・蟹めんまさんは、バンギャル生活をネタにした漫画連載が決定した直後から、「親の死と介護」「体調不良」「新型コロナ」など、中年ならではの受難や未知の疫病に見舞われて七転八倒。連載にライブレポを盛り込む予定だったにもかかわらず、ライブにも行けなくなってしまい…。そんな人生がピンチの中、V系バンドへの熱い思いを語りまくる！
これを読めばバンギャルの歴史も令和のV系事情もわかる！ 『今日もライブに行けません！ 〜アラフォーバンギャル、魂のV系語り〜』をお楽しみください！
※本作品は『今日もライブに行けません！ 〜アラフォーバンギャル、魂のV系語り〜』（蟹めんま/ぶんか社）から一部抜粋・編集しました