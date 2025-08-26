【RMK×クリスマスコフレ2025】予約日＆発売日は？｜異国情緒あふれる洒落みパレット&限定アイテムに注目！
[btk_sh_index_auto is_h3=""][/btk_sh_index_auto]
[btk_sh_profile_sup section="■教えてくれたのは...." image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/04/9C61B055-D591-4352-98CD-8EAC2AB223EF.jpg" job_name="コスメ開発者" name="中村友美" check_url="" check_text="関連記事をcheck"]美的エディター。元BAを経て化粧品開発やPRとしても活動中。美的TikTokでの動画やライブ配信、自身のYouTubeチャンネルでは美容の経験を活かしたトークを発信中。[/btk_sh_profile_sup]
2025年のRMKのホリデーテーマは“Breeze Bliss Escape”。あえてこの季節に遠い国の遠い季節から生まれたような、異国情緒あふれるカラーリングに注目です！降りそそぐ陽射しや砂のぬくもりを感じるスパイシーな色どりで、唯一無二なメイクを楽しんで。
＼ラインナップをcheck／
異国ならではの情景にインスパイアされたアイシャドウ４色と、降りそそぐ陽射しを思わせるブロンザーとチークをつめ合わせた、“Breeze Bliss Escape”の世界観を存分に楽しめる限定パレット。
モダンでありながらどこかエキゾチックな雰囲気を放つ4 つの質感のアイシャドウは、単色でも重ねても美しく調和して不思議な魅力を放つ色設計。
ブロンザーとチークはアイシャドウとしても使用可能。
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="エディター・中村友美" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/04/9C61B055-D591-4352-98CD-8EAC2AB223EF.jpg" kenja_title="hidden"]洒落感のあるライムグリーンとマスタードカラーは絶妙な透け感ときらめきで使いやすい♪単色でも重ねてもさりげなく取り入れられます。ブロンザーとチークはふんわりと発色するのでメイクのバランスが取りやすく、シーンを問わずオールマイティに使えるカラーです。[/btk_sh_comment_pro]
なめらかな描き心地とフィット感を両立したアイペンシルからホリデーシーズンを彩る限定2色が登場。
華やかでアクセントにぴったりなEX-06 Sweet Oblivionと、クールな目元にほんのりきらめきを宿すEX-07 Latte Luxeはそれぞれの色に合わせてベストなパールを追求。ひと塗りで目元の印象操作ができ、ムードががらりと変化！
ブラシや付属のチップでスマッジしてアイシャドウのように使えるのも嬉しいポイント。汗や水に強いウォータープルーフ処方。
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="エディター・中村友美" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/04/9C61B055-D591-4352-98CD-8EAC2AB223EF.jpg" kenja_title="hidden"]EX06 Sweet Oblivion にはシルバー、EX-07 Latte Luxeにはブロンズピンクのパールがイン。ぼかすことで輝きが際立ち立体感のある仕上がりを楽しめます。インサイドに描けばうるみ感アップ！[/btk_sh_comment_pro]
※レフィル￥3,300円、リップカラーケース 25HOL￥1,100
大人気のベルベッドシーン リップカラーから注目の限定色が登場！するすると唇に馴染み、上質なつやめきと発色を叶え、唇そのものを美しく見せるリップカラーです。
ロージィベージュのEX-04 SugarbushとブラウンのEX-05 Hidden Egoは、誰にでも似合うカラー設計ながらほんのりエッジィで洒落感を演出。しっかり潤うので、冬の乾燥対策にも！
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="エディター・中村友美" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/04/9C61B055-D591-4352-98CD-8EAC2AB223EF.jpg" kenja_title="hidden"]ほどけるようなメルティな質感でムラなく馴染み、美リップに♪ どちらもほんのり白みのあるヌード感が今っぽい！エフォートレスにさりげなくトレンドを取り入れられ、こなれ感が演出できます。[/btk_sh_comment_pro]
ぷるんとしたうるおいと遊び心で唇を満たすリップ ルミナイザーに限定色が登場。
“太陽の下でゆっくりと流れる穏やかな時間”からオマージュを受けた透明感あふれるオレンジは、重たくなりがちな冬の装いに抜け感を出すのにぴったり！
単色でも他のリップカラーに重ねても、表情にまばゆい輝きが宿ります。
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="エディター・中村友美" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/04/9C61B055-D591-4352-98CD-8EAC2AB223EF.jpg" kenja_title="hidden"]グリーンの偏光パール×ジューシーオレンジに思わずうっとり♪ アイシーな大粒パールとのメリハリのある輝きでボリューミーな唇を演出します。[/btk_sh_comment_pro]
今年登場し、注目を集めたマルチに使えるカラースティックに、ミントカラーの限定色が登場！ 目元や頬にサッとひと塗りで、濡れたようなつやめきとアイシーなニュアンスが生まれ、メイクのムードがグッとフレッシュに。
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="エディター・中村友美" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/04/9C61B055-D591-4352-98CD-8EAC2AB223EF.jpg" kenja_title="hidden"]グリーンやブルー、レッドの大粒パールと微細なゴールドやシルバーパールがイルミネーションのような華やぎ感を演出♪ 表情の変化とともにきらめき、澄んだ透明感を放ちます。[/btk_sh_comment_pro]
透明感とファンデーションの美しい仕上がりをセットする、淡いブルーのフェイスパウダーが登場。
しっとりと肌に心地よくとけ込むテクスチャーで、まるでシルクのような仕上がりに。ゴールドパールや４色の偏光パールを配合し、ほんのり華やかに見せながらしっかりとテカリ防止。顔全体はもちろん、部分的にのせて顔の立体感を出すのにも◎。
※写真は、RMK リクイドファンデーション フローレスカバレッジ プラス￥ 8,250円（キット価格）
※セレクトしたファンデーションによって金額は異なります。
この秋発売されたばかりの新作を含む3種のファンデーションの中から、好きな1品をセレクト。
みずみずしく心地よいテクスチャーで高いUVカット力をもつUVデイクリーム、くすみや色ムラを光で飛ばしてブライトアップする人気下地のミニサイズをプラス1,650円(税込)でセットできる限定キットです。
RMKのベースメイクの魅力を存分に体感できるチャンスは見逃せません♪
< RMK ホリデー UV ＆ ベース キット 2025>
・RMK UVフェイスプロテクター エンハンスト 8g(ミニサイズ)
SPF50+ PA++++
・RMK ルミナス メイクアップベース 15mL(ミニサイズ)
SPF22 PA++
ファンデーションは以下よりいずれか一品(全色からセレクト可能)
★RMK リクイドファンデーション フローレスカバレッジ プラス 全9色 30mL(現品)
SPF22 PA++ ※103 SPF20 PA+/104 SPF25 PA++/105 SPF23 PA++
★RMK ラスティング ジェルクリーミィファンデーション 全9色 30g(現品)
SPF23 PA++ ※103 SPF19 PA++／104・105 SPF20 PA++
★RMK クリームファンデーション アクアティックグロウ 全9色 30g(現品)
SPF18 PA++ ※103・105 SPF20 PA++／104 SPF22 PA++
フレッシュなつやめきと鮮やかな発色、もちのよさでRMK全カテゴリーにおいてベストセラーになった「デューイーメルト リップカラー」。その中でも一番人気のカラーがミニサイズになって登場！
RMK製品（ホリデーコレクションおよびフローラルシトラス コレクションを除く）を￥4,400円以上購入した場合のみ、プラス￥1,320で購入可能。ミニバッグやポケットにスマートに収まるサイズなので、忍ばせお助けリップとして大活躍間違いなし！
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="エディター・中村友美" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/04/9C61B055-D591-4352-98CD-8EAC2AB223EF.jpg" kenja_title="hidden"]スキントーンを問わず使えるダスティピンク。計算されたくすみ感、赤みと黄みのバランスの良さで肌馴染みがアップ！ひと塗りでムードを格上げする上品な色香漂う仕上がりです。[/btk_sh_comment_pro]
「ブリーズ ブリス エスケープ アイズ ＆ ブラッシュ パレット」限定1種￥8,250
「アイディファイニング ペンシル」限定2色￥3,300
「ベルベットシーン リップカラー」限定2色￥4,400
※レフィル￥3,300円、リップカラーケース 25HOL￥1,100
「リップ ルミナイザー」限定1色￥3,520
「ラディアントカラースティック」限定1色￥3,630
「ブリスフル エアー フェイスパウダー」限定1色￥5,500
「ホリデー ベースメイク キット 2025」￥7,700〜￥8,250
※セレクトしたファンデーションによって金額は異なります。
「デューイーメルト リップカラー ミニ」限定1色￥1,320
RMK公式HP＞＞
[btk_sh_link_btn url="https://www.biteki.com/xmas-coffret" background="#ff6b9f" color="#ffffff"]最速！ 2025クリスマスコフレTOPページをみる[/btk_sh_link_btn]
[btk_sh_profile_sup section="■教えてくれたのは...." image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/04/9C61B055-D591-4352-98CD-8EAC2AB223EF.jpg" job_name="コスメ開発者" name="中村友美" check_url="" check_text="関連記事をcheck"]美的エディター。元BAを経て化粧品開発やPRとしても活動中。美的TikTokでの動画やライブ配信、自身のYouTubeチャンネルでは美容の経験を活かしたトークを発信中。[/btk_sh_profile_sup]
2025年のRMKのホリデーは遠い異国を思わせる“Breeze Bliss Escape”
2025年のRMKのホリデーテーマは“Breeze Bliss Escape”。あえてこの季節に遠い国の遠い季節から生まれたような、異国情緒あふれるカラーリングに注目です！降りそそぐ陽射しや砂のぬくもりを感じるスパイシーな色どりで、唯一無二なメイクを楽しんで。
「ブリーズ ブリス エスケープ アイズ ＆ ブラッシュ パレット」限定1種￥8,250
異国ならではの情景にインスパイアされたアイシャドウ４色と、降りそそぐ陽射しを思わせるブロンザーとチークをつめ合わせた、“Breeze Bliss Escape”の世界観を存分に楽しめる限定パレット。
モダンでありながらどこかエキゾチックな雰囲気を放つ4 つの質感のアイシャドウは、単色でも重ねても美しく調和して不思議な魅力を放つ色設計。
ブロンザーとチークはアイシャドウとしても使用可能。
「ブリーズ ブリス エスケープ アイズ ＆ ブラッシュ パレット」をスウォッチ
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="エディター・中村友美" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/04/9C61B055-D591-4352-98CD-8EAC2AB223EF.jpg" kenja_title="hidden"]洒落感のあるライムグリーンとマスタードカラーは絶妙な透け感ときらめきで使いやすい♪単色でも重ねてもさりげなく取り入れられます。ブロンザーとチークはふんわりと発色するのでメイクのバランスが取りやすく、シーンを問わずオールマイティに使えるカラーです。[/btk_sh_comment_pro]
「アイディファイニング ペンシル」限定2色￥3,300
なめらかな描き心地とフィット感を両立したアイペンシルからホリデーシーズンを彩る限定2色が登場。
華やかでアクセントにぴったりなEX-06 Sweet Oblivionと、クールな目元にほんのりきらめきを宿すEX-07 Latte Luxeはそれぞれの色に合わせてベストなパールを追求。ひと塗りで目元の印象操作ができ、ムードががらりと変化！
ブラシや付属のチップでスマッジしてアイシャドウのように使えるのも嬉しいポイント。汗や水に強いウォータープルーフ処方。
「アイディファイニング ペンシル」をスウォッチ
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="エディター・中村友美" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/04/9C61B055-D591-4352-98CD-8EAC2AB223EF.jpg" kenja_title="hidden"]EX06 Sweet Oblivion にはシルバー、EX-07 Latte Luxeにはブロンズピンクのパールがイン。ぼかすことで輝きが際立ち立体感のある仕上がりを楽しめます。インサイドに描けばうるみ感アップ！[/btk_sh_comment_pro]
「ベルベットシーン リップカラー」限定2色￥4,400
※レフィル￥3,300円、リップカラーケース 25HOL￥1,100
大人気のベルベッドシーン リップカラーから注目の限定色が登場！するすると唇に馴染み、上質なつやめきと発色を叶え、唇そのものを美しく見せるリップカラーです。
ロージィベージュのEX-04 SugarbushとブラウンのEX-05 Hidden Egoは、誰にでも似合うカラー設計ながらほんのりエッジィで洒落感を演出。しっかり潤うので、冬の乾燥対策にも！
「ベルベットシーン リップカラー」をスウォッチ
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="エディター・中村友美" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/04/9C61B055-D591-4352-98CD-8EAC2AB223EF.jpg" kenja_title="hidden"]ほどけるようなメルティな質感でムラなく馴染み、美リップに♪ どちらもほんのり白みのあるヌード感が今っぽい！エフォートレスにさりげなくトレンドを取り入れられ、こなれ感が演出できます。[/btk_sh_comment_pro]
「リップ ルミナイザー」限定1色￥3,520
ぷるんとしたうるおいと遊び心で唇を満たすリップ ルミナイザーに限定色が登場。
“太陽の下でゆっくりと流れる穏やかな時間”からオマージュを受けた透明感あふれるオレンジは、重たくなりがちな冬の装いに抜け感を出すのにぴったり！
単色でも他のリップカラーに重ねても、表情にまばゆい輝きが宿ります。
「リップ ルミナイザー」をスウォッチ
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="エディター・中村友美" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/04/9C61B055-D591-4352-98CD-8EAC2AB223EF.jpg" kenja_title="hidden"]グリーンの偏光パール×ジューシーオレンジに思わずうっとり♪ アイシーな大粒パールとのメリハリのある輝きでボリューミーな唇を演出します。[/btk_sh_comment_pro]
「ラディアントカラースティック」限定1色￥3,630
今年登場し、注目を集めたマルチに使えるカラースティックに、ミントカラーの限定色が登場！ 目元や頬にサッとひと塗りで、濡れたようなつやめきとアイシーなニュアンスが生まれ、メイクのムードがグッとフレッシュに。
「ラディアントカラースティック」をスウォッチ
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="エディター・中村友美" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/04/9C61B055-D591-4352-98CD-8EAC2AB223EF.jpg" kenja_title="hidden"]グリーンやブルー、レッドの大粒パールと微細なゴールドやシルバーパールがイルミネーションのような華やぎ感を演出♪ 表情の変化とともにきらめき、澄んだ透明感を放ちます。[/btk_sh_comment_pro]
「ブリスフル エアー フェイスパウダー」限定1色￥5,500
透明感とファンデーションの美しい仕上がりをセットする、淡いブルーのフェイスパウダーが登場。
しっとりと肌に心地よくとけ込むテクスチャーで、まるでシルクのような仕上がりに。ゴールドパールや４色の偏光パールを配合し、ほんのり華やかに見せながらしっかりとテカリ防止。顔全体はもちろん、部分的にのせて顔の立体感を出すのにも◎。
「ホリデー ベースメイク キット 2025」￥7,700〜￥8,250
※写真は、RMK リクイドファンデーション フローレスカバレッジ プラス￥ 8,250円（キット価格）
※セレクトしたファンデーションによって金額は異なります。
この秋発売されたばかりの新作を含む3種のファンデーションの中から、好きな1品をセレクト。
みずみずしく心地よいテクスチャーで高いUVカット力をもつUVデイクリーム、くすみや色ムラを光で飛ばしてブライトアップする人気下地のミニサイズをプラス1,650円(税込)でセットできる限定キットです。
RMKのベースメイクの魅力を存分に体感できるチャンスは見逃せません♪
[キット内容]
< RMK ホリデー UV ＆ ベース キット 2025>
・RMK UVフェイスプロテクター エンハンスト 8g(ミニサイズ)
SPF50+ PA++++
・RMK ルミナス メイクアップベース 15mL(ミニサイズ)
SPF22 PA++
ファンデーションは以下よりいずれか一品(全色からセレクト可能)
★RMK リクイドファンデーション フローレスカバレッジ プラス 全9色 30mL(現品)
SPF22 PA++ ※103 SPF20 PA+/104 SPF25 PA++/105 SPF23 PA++
★RMK ラスティング ジェルクリーミィファンデーション 全9色 30g(現品)
SPF23 PA++ ※103 SPF19 PA++／104・105 SPF20 PA++
★RMK クリームファンデーション アクアティックグロウ 全9色 30g(現品)
SPF18 PA++ ※103・105 SPF20 PA++／104 SPF22 PA++
「デューイーメルト リップカラー ミニ」限定1色￥1,320
フレッシュなつやめきと鮮やかな発色、もちのよさでRMK全カテゴリーにおいてベストセラーになった「デューイーメルト リップカラー」。その中でも一番人気のカラーがミニサイズになって登場！
RMK製品（ホリデーコレクションおよびフローラルシトラス コレクションを除く）を￥4,400円以上購入した場合のみ、プラス￥1,320で購入可能。ミニバッグやポケットにスマートに収まるサイズなので、忍ばせお助けリップとして大活躍間違いなし！
「デューイーメルト リップカラー ミニ」をスウォッチ
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="エディター・中村友美" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/04/9C61B055-D591-4352-98CD-8EAC2AB223EF.jpg" kenja_title="hidden"]スキントーンを問わず使えるダスティピンク。計算されたくすみ感、赤みと黄みのバランスの良さで肌馴染みがアップ！ひと塗りでムードを格上げする上品な色香漂う仕上がりです。[/btk_sh_comment_pro]
予約、先行発売、発売日情報、公式サイトまとめ
2025年10月31日（金）限定発売＜10月17日（金）予約開始＞
「ブリーズ ブリス エスケープ アイズ ＆ ブラッシュ パレット」限定1種￥8,250
「アイディファイニング ペンシル」限定2色￥3,300
「ベルベットシーン リップカラー」限定2色￥4,400
※レフィル￥3,300円、リップカラーケース 25HOL￥1,100
「リップ ルミナイザー」限定1色￥3,520
「ラディアントカラースティック」限定1色￥3,630
「ブリスフル エアー フェイスパウダー」限定1色￥5,500
2025年11月14日（金）限定発売＜10月17日（金）予約開始＞
「ホリデー ベースメイク キット 2025」￥7,700〜￥8,250
※セレクトしたファンデーションによって金額は異なります。
2025年12月5日（金）限定発売＜10月17日（金）予約開始＞
「デューイーメルト リップカラー ミニ」限定1色￥1,320
RMK公式HP＞＞
[btk_sh_link_btn url="https://www.biteki.com/xmas-coffret" background="#ff6b9f" color="#ffffff"]最速！ 2025クリスマスコフレTOPページをみる[/btk_sh_link_btn]