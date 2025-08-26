◆米大リーグ ドジャース―レッズ（２５日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

世界的人気を誇る韓国のアイドルグループ「ＢＴＳ」メンバーのＶが２５日（日本時間２６日）、レッズ戦でファーストピッチを行い、本拠地ドジャースタジアムは熱狂に包まれた。捕手役は山本由伸投手が務め、サウスポーのVが投じた一球は見事なストライク投球となった。

試合前練習中には、ベンチに座っていると、ドジャース・大谷翔平投手がサプライズ登場し、口を大きく開けて驚きの表情。すぐに笑顔でハグを交わして談笑すると、帰り際には握手を交わした。また、「王子」ことド軍が誇るイケメン右腕グラスノーが投球のコツを伝授。ボールの握り方から丁寧に指導をしていた。

球団は１７日（同１８日）にインスタグラムでＶのショットをアップし「ＡＲＭＹ（ＢＴＳのファンネーム）、準備はいい？Ｖが８月２５日にドジャースタジアムで始球式を行う！」と伝えていた。ＶはリーダーのＲＭとともに２０２３年１２月に陸軍に入隊し、２５年６月１０日除隊した。