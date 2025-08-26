違法薬物事件で廃部となった日大のアメリカンフットボール部の後継組織「有志の会」の一部選手が26日、東京都内の日本スポーツ仲裁機構（JSAA）に仲裁申し立てを行った。

2部リーグ所属の取り消しと1部リーグ所属を求め、代理人の玉井伸弥弁護士とともに書類を提出。今回の申し立ては有志の会としてではなく、酒井佑昌選手（3年）が個人として行う。

日大アメフト部を巡っては、部員が違法薬物事件で逮捕されたことを受け、23年12月に廃部が決まり、昨年2月に関東学連を退会。薬物問題には関わっておらず、一定の参加条件を満たした元部員や新入生が昨年5月から「有志の会」として活動している。

関東学連は当初、3部所属が妥当としていたが、他校との体力差や経験値差による安全面の不安を考慮。競技力、安全面、公正さ、公平性を総合的に踏まえ、関東大学リーグ2部から再出発することが適切だと判断した。

だが、2部からスタートする場合、大学日本一を決める甲子園ボウル出場には最低3シーズンが必要。上級生にとっては、甲子園ボウル出場の可能性が最初から消滅していることになる。申し立てには「二度と不祥事が起きないように再発防止に努めつつ、日々厳しい練習やトレーニングにも励んできた」という意思が込められている。