画像は白泉社e-net!のキャンペーンページ（https://www.hakusensha-e.net/store/special/250816k100）より

【白泉社 神マンガ100選！】 開催期間：8月31日まで

白泉社は、同社が提供している電子書籍配信サイト「白泉社e-net!」で、8月31日まで「白泉社 神マンガ100選！」を開催している。

このキャンペーンでは、白泉社の人気漫画が最大10巻まで無料で読め、無料読み対象作品の続刊が50%オフになる。対象作品には「兄友」、「吸血鬼と愉快な仲間たち」、「秘密 －トップ・シークレット－」、「春の嵐とモンスター」、「花よりも花の如く」、「かげきしょうじょ！！」など、「花とゆめ」や「LaLa」などの人気作が多くラインナップされている。

□白泉社e-net!のページ