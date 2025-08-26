【ワシントン＝依田和彩、阿部真司】米国のトランプ大統領と韓国の李（イ）在（ジェ）明（ミョン）大統領が２５日、ホワイトハウスで会談した。

トランプ氏は北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記との年内会談に意欲を示し、北朝鮮との対話の再開に向け協力する方針で一致した。

会談は昼食を交え約２時間半行われた。トランプ氏は冒頭、正恩氏について「彼は私と会いたがっており、我々も彼と会うのを楽しみにしている」と述べ、米朝対話の再開に意欲を示した。会談の時期を記者団に問われ、「何とも言えないが、今年中に会いたい」と語った。

１０月末から１１月初めに韓国で開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に出席する意向を示し、正恩氏との会談を念頭に「（ＡＰＥＣの）会議を抜け出すこともできる」とも述べた。トランプ氏は１次政権時の２０１８〜１９年にも北朝鮮の非核化に向け正恩氏と会談を重ねたが、具体的な進展はなかった。

李氏は、トランプ氏に「朝鮮半島の平和に向け、新たな道を開いてほしい」と米朝対話を求めた。「（北朝鮮の）問題を解決できる唯一の人物」だとトランプ氏を持ち上げ、協力する姿勢を示した。

慰安婦問題が日韓関係強化の妨げになっていたとトランプ氏が言及したのに対し、李氏は２３日の石破首相との会談を通じて「多くの障害が取り除かれた」と述べ、日米韓３か国の連携を推進する考えを示した。

トランプ氏は在韓米軍の基地建設に米側が多大な費用を負担したと主張し、「土地の所有権を譲ってもらいたい」と要求した。韓国紙・東亜日報は、在韓米軍駐留経費の負担増を求めるトランプ氏が、韓国に揺さぶりをかける狙いではないかとの見方を示した。李氏は会談後、ワシントン市内で演説し、トランプ氏との会談を踏まえ、国防費を増額する意向を表明した。