通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８％前後
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.94 7.63 7.13 6.37
1MO 9.18 7.82 7.88 7.12
3MO 9.29 7.44 8.16 7.37
6MO 9.35 7.33 8.47 7.54
9MO 9.43 7.35 8.79 7.75
1YR 9.51 7.43 8.96 7.93
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.28 7.72 7.28
1MO 8.37 8.44 7.83
3MO 8.85 8.66 7.71
6MO 9.25 8.86 7.79
9MO 9.55 9.11 7.92
1YR 9.80 9.31 8.05
東京時間10:35現在 参考値
ドル円１週間は８％前後、材料不足気味で落ち着いた推移
1WK 7.94 7.63 7.13 6.37
1MO 9.18 7.82 7.88 7.12
3MO 9.29 7.44 8.16 7.37
6MO 9.35 7.33 8.47 7.54
9MO 9.43 7.35 8.79 7.75
1YR 9.51 7.43 8.96 7.93
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.28 7.72 7.28
1MO 8.37 8.44 7.83
3MO 8.85 8.66 7.71
6MO 9.25 8.86 7.79
9MO 9.55 9.11 7.92
1YR 9.80 9.31 8.05
東京時間10:35現在 参考値
ドル円１週間は８％前後、材料不足気味で落ち着いた推移