Photo: 田中宏和

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

中に収納しないという割り切りがクール！

革新的な可変収納システムを備えた「カンガルースリング」は、大きい荷物を運ぶ必要が出てきたとき、サクッと変形できるスリングバッグ。machi-yaにてプロジェクト公開中の要チェックアイテムです。

サンプルをお借りできたので、早速レビューしていきます。

身軽なスリングバッグが大容量に可変

Photo: 田中宏和

バッグ選びが難しいのは、できるだけコンパクトなものにしたくても、たった数mmでも荷物のサイズが大きいと収納できないというジレンマがあるから。結果的に、大きめのもので妥協するか、複数のバッグを使い分けるしかなくなるのです。

「カンガルースリング」は、この問題の解決に役立つバッグ。スリングバッグの身軽さを一切失っていないのに、かさばる荷物の持ち運びにも対応できるユニークなアイテムです。

Photo: 田中宏和

その秘密は、こちら。

バッグの収納スペースが2つに分割されていて、その間にサンドイッチする形でハンモックのような収納スペースを確保できるのです。

Photo: 田中宏和

上の画像は、底から見た様子。保護性能はほとんど期待できないものの、長尺物は付属のベルクロロープで固定する仕様になっているなど、仕組みが実にユニーク。

レインコートや、片道だけ運びたい荷物など、普通のスリングバッグだと持て余してしまうものでも手軽に運ぶことができます。

Photo: 田中宏和

普通なら、ぶら下げておくしかない自転車用のヘルメットもご覧のとおり。

オプションの保護ケースを併用すれば、タブレットやノートPCをはさんでおくこともできますし、相当に実用性が高いのがお分かりいただけるでしょう。

Photo: 田中宏和

伸縮性のあるゴム紐は長さの調節が可能になっているので、収納物に合わせて締め付けを適切な強さにセットして使いましょう。

システマチックな拡張機能

Photo: 田中宏和

また、「カンガルースリング」という名前の由来になったと思われるのが、こちらの拡張機能。

オプションのベビーポーチは、ベルクロでしっかりと固定し、プラスアルファの収納スペースを確保したいときに役立つもの。

Photo: 田中宏和

シンプルにポケットの数を増やせるので、カメラ機材の小物類を仕分けて収納したり、多機能バッグとして活用することができます。

Photo: 田中宏和

このベビーポーチは、ストラップをセットすることで単独のサイドポーチとしても機能します。手持ちの小物類が多い人のサブバッグとしても、有用でしょう。

Photo: 田中宏和

間仕切りも、ご覧のとおりしっかり実用できるもの。スマホ、モバイルバッテリー、財布くらいしか持ち歩かないときなら、ベビーポーチだけでも十分に使えるレベルで作り込まれています。

充実した機能性とセキュリティ

Photo: 田中宏和

もちろん「カンガルースリング」本体も、使いやすさを追求した機能的な仕様になっています。

大小9つのポケットは、各種ガジェットなど、アイテムごとに最適な収納スペースが確保されており、必要なものを探す手間なく、すぐに取り出すことができます。

Photo: 田中宏和

セキュリティ面では、フロントポケットがRFIDブロック機能付きに。クレジットカードやICカードのスキミング被害を防ぐことができます。

Photo: 田中宏和

逆に背面側にも、シークレットポケットを配置。スリ被害が懸念される電車内や海外旅行時の安全性も確保されています。

Photo: 田中宏和

また、ハンドル付きなので、一時的な手持ちやキャリーケースへの取り付けも可能。さまざまなシーンに対応できる懐の深い設計となっています。

コーデュラナイロン900Dという高耐久性素材を使用し、撥水加工、防水ジッパーの採用など、まだまだ紹介しきれていない特長は、以下のリンク先でご確認いただけます。

ミニマルなルックスを保ちながら、たった3秒で容量を拡張できる革新的な可変収納システムを搭載した「カンガルースリング」は、現在machi-yaで大好評プロジェクトを公開中です。

気になる人は、お早めのチェックをお忘れなく！

machi-ya購入限定！ 8月のmachi-yaキャンペーン

配布枚数：先着50枚（期間中1人1回まで使用可能）

クーポン利用期限：2025年8月31日 23:59

クーポン金額：2,500円OFF（支援金額15,000円以上）

適用サービス：machi-yaのみ

※複数クーポンの同時使用NG

※上限枚数に達した場合はご利用いただけません。予めご了承ください。

【数量限定】“スリム”なのにたっぷり入る。荷物に応じて形が変わるスリングバッグ 15,250円 （早割 約23％オフ） machi-yaで見る

>> 【数量限定】“スリム”なのにたっぷり入る。荷物に応じて形が変わるスリングバッグ

Photo: 田中宏和

Source: machi-ya