妊娠中に浮気をされた経験がある人は、少なくないと思います。女性はつわりと戦いながら命がけで赤ちゃんを守っているというのに、自分の快楽しか考えず、女遊びをする男性もいるようです。今回は、妊娠中に夫の風俗通いが発覚した話をご紹介いたします。

風俗通い

「妊娠を機に仕事を辞めて専業主婦になりました。日に日にお腹が大きくなる大変さもあるけれど、毎日幸せな日々を過ごしていると思っていました。夫の風俗通いが発覚するまでは……。夫は、私のお腹を見て『丸すぎだろ！』とよくいじってきていたのですが、それは私のことを女として見れなくなったというサインだったのかも。風俗も1回や2回の話じゃなく、週3ペースで通っていたみたいで。まぁ、元々こういう最低な人間だったのかもしれないけど。出産や育児でお金が必要なのに、そんなことで無駄遣いするのも許せなかったし、浮気じゃないとはいえこんなに風俗通いしてたら、ほぼ浮気みたいなもんですよね。子どものことを考えて、離婚は踏みとどまったほうがいいのかと考えたけど、やっぱり無理。里帰りするタイミングで離婚を告げようと思っています」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年5月）

▽ 奥さんが妊娠中に風俗通いをするなんて、夫としての自覚が足りなさすぎます。これから父親になるというのに、いつまで独身気分なのでしょうか？ つらい選択ですが、妊娠中の浮気は一生許すことはできないと思うので、離婚したほうがいいかもしれませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。