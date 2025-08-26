最近、AI関連のニュースばっかりのような気がしませんか？

それって実は気のせいではないんです。エンタープライズAI企業FractalのディレクターZach Perkel氏が『Y Combinator』のHacker Newsでトップ10入りしたAI関連の投稿数を追跡した結果、現時点でAI関連の話題がかつてないほど盛り上がっていることが判明しました。

AI関連記事の数を分析

Perkel氏は、2019年1月1日から2025年8月15日までにHacker Newsのトップ10入りした2万4910件の記事と投稿を分析し、AIへの関心がどれほど勢いを増しているかを調査。その結果、AIへの関心は2019年第1四半期から10倍に増加したことが分かりました。

2019年当時はわずか39件のAI関連投稿がリスト入りしただけでしたが、2025年第3四半期は、まだ調査期間内の半分経過しただけでしたが、すでに337件のAIコンテンツがHacker Newsのトップに上がっていたのです。

ChatGPT登場前のAIがまだ身近でなかった頃と比べれば、今これだけAIが話題になっているのも当然です。しかし、少し衝撃的なのは、最近その傾向がすごく加速していることです。

ChatGPTが出た時より今の方がすごい

Perkel氏のデータによるとAIへの関心の急上昇は、2022年11月30日のChatGPTの一般公開があった2022年第4四半期と、世間がChatGPTを認知し、議論が本格的に始まった2023年第1四半期の間に起っています。

2022年第4四半期のトップ10に入ったAI関連記事が89件だったのに対し、2023年第1四半期には174件へと大幅アップ。しかし、この「一般向けチャットボットが存在しなかった状態から、一般の人々にとってAIといえばチャットボット」という状況を作り出した歴史的変化の起きた時期の増加ぶりを、2025年第2四半期から第3四半期にかけての期間が上回っている。しかも、今はまだこの四半期の真っ只中だということを考えると、これがこれまでで最も大きなAIへの関心の高まりとなることは間違いなさそうです。

否定的な投稿も急増

この数字はかなり興味深いです。というのも、Hacker Newsは初心者向けのサイトではないからです。読者層は、AIがどれだけ身近になり、どんな影響があるかなんて、とっくに分かっている人たちなのですから。

ではなぜ投稿数が急増しているのか。Perkel氏は、ChatGPT出現以後、現在の四半期ほどAIに関する否定的な投稿の割合が高い期間はなかったと指摘しています。現四半期では42％の投稿がAIに批判的なものでした。

これは、AIに対する感情が変化しているという新たなトレンドと見ることができるでしょう。2025年第1四半期には、Hacker NewsのAIに関するトップ投稿のうち否定的なものはわずか27%。それが第2四半期には36%に跳ね上がり、2022年後半のChatGPT導入以来の最高割合を記録しました。そして、第3四半期の数字によって再び更新されることとなりました。

現在、AIバブルは確実に存在している状態ですが、それが今にも弾けようとしているか？ それは不明です（ちなみにOpenAIは5000億ドルの評価額に達しようとしています）。しかし、AIに対する雰囲気の変化は確実に起きているようです。

Source: Zach Perkel