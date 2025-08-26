【拡大画像へ】

ドワンゴは、同社のWebマンガサービス「ニコニコ漫画」にて「全話無料イッキ読みキャンペーン」を実施する。開催期間は8月26日より10月3日まで。

本キャンペーンは、「ニコニコ漫画」のアプリ公開10周年を記念した特別企画第3弾。実施期間を3つに分け、それぞれ異なるテーマで計67作品を全話無料公開する。

その1では「コメント秀逸（おもろすぎ）まんが」と題し、「ニートくノ一となぜか同棲はじめました」や「魔法医レクスの変態カルテ」などの20作品がラインナップ。また、その2では「日替わり人気作10連発」と題して1日1作品を全話無料公開。「無職転生」や「盾の勇者の成り上がり」など10作品が24時間限定で全話無料となる。さらに、その3では各出版社の推薦による37作品を14日間全話無料公開する。対象作品は、特設サイトで順次公開予定となっている。

「全話無料イッキ読みキャンペーン」概要

コメント秀逸（おもろすぎ）まんが

内容：「コメント秀逸（おもろすぎ）まんが」をテーマに厳選した20作品を、14日間限定で全話無料公開

開催期間：8月26日11時～9月9日11時

【コメント秀逸（おもろすぎ）まんが】

「ニートくノ一となぜか同棲はじめました」

「魔法医レクスの変態カルテ」

日替わり人気作10連発

内容：「日替わり人気作10連発」と題して、厳選した10作品を、1日1作品24時間限定で全話無料公開

開催期間：9月9日11時～9月19日11時

【日替わり人気作10連発】

「無職転生 ～異世界行ったら本気だす～」

「盾の勇者の成り上がり」

厳選☆14日間読み放題

内容：「厳選☆14日間読み放題」と題して、各出版社の推薦により厳選した37作品を、14日間限定で全話無料公開

開催期間：9月19日11時～10月3日11時