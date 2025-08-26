２６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円１１銭前後と前日午後５時時点に比べ２０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７１円３５銭前後と同１円程度のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１４７円８０銭近辺で推移していたが、同３０分過ぎには１４７円００銭近辺に下落。日本時間２６日朝にトランプ米大統領がクック米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）理事を解任したと報じられ、ＦＲＢの独立性が揺らぐとの見方からドル売りが膨らむ一方、「低リスク通貨」とされる円には買いが入り、ドル安・円高が進んだ。東京株式市場は朝方から軟調な値動きとなり、日経平均株価は一時前日比６００円を超える下落となった。ただ１４７円００銭前後では下値を拾う動きも強まった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６４８ドル前後と同０．００５０ドル弱のユーロ安・ドル高で推移している。フランスのバイル首相が9月8日に内閣の信任投票を実施すると発表し、政局不安からユーロが売られている。









出所：MINKABU PRESS