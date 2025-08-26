木村拓哉が自身のInstagramを更新。映画『教場III』のクランクアップを報告した。

■木村拓哉が映画『教場III』（仮）無事にクランクアップ

木村は「本日、無事にクランクアップさせて頂きました！信じられないような過酷な状況の中でも、次のone cutに向けて一緒に踏ん張ってくれた現場のスタッフの皆さん、共演者の皆さん。本当にありがとうございました！感謝」と綴り、1枚のモノクロ写真をポスト。制帽を被り、警察学校の鬼教官・風間公親の姿で太陽の下に佇んだ。規律正しく、厳格な雰囲気がオフショットからも伝わってくる。

■風間公親の名セリフが満載！映画『教場III』（仮）スーパーティザー映像が公開

映画『教場III』（仮）（「III」はローマ数字「3」が正式表記）は、2026年公開予定。現在、「従わないならここから出ていってもらう」「おい、クズ！」「なぜそこまで歪んだ」「君にはここを辞めてもらう」など、風間公親の名セリフをふんだんに盛り込んだスーパーティザー映像が公開中だ。

