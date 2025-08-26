お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が26日、都内で開催された「『 fire limit 120 』プロジェクトローンチ発表会」に出席。10日の女優の二階堂ふみ（30）との結婚発表後、初の公の場となった。左手の薬指に指輪はなかった。

「よろしくお願いします」と笑顔で登場したカズレーザー。「元気にご登場いただきまして」とMCから声をかけられると、「暗いより良いと思います」とおどけ、笑いを誘った。

出火から約2分（約120秒）での消火活動である「初期消火」に着目し、「fire limit 120」“出火から120秒以内に対応する”新しい防災の考え方を推進する同プロジェクト。

防災士の幾田雅明氏と防災についてトーク。幾田氏が、「様々なカウンセリング、心のケアとか離婚相談とか…」と自身の経歴に触れる中で「結婚されたばかりなんですけどね。愛の炎は消しませんから…」とぶっ込むと、カズレーザーは「そういうのはいいですから」と笑顔で聞き流し、会場を笑いに包み込んだ。

過去に“火事”の経験があり、「てんぷら油で一回火がポッと出たことがあります…。その時、マンションに備え付けられてる消火器を探して消すことができたんですけど、なるべく近くに置いておきたい」と防災への意識は高いが、最近は、予想不可能な突然の発火が増えており「何が原因か分からない、新しいタイプの火災もどんどん出てきますから、めちゃくちゃ焦りますよね」と語った。

イベント後、報道陣から結婚の祝福を受け「ありがとうございます」と笑顔。心境の変化は「特にない」が、幸せムード満載の様子。最近の悩みはたくさんもらった結婚祝いへのお返し。「何渡したらいいんだってすっげえ悩んでますね。色んな人に相談するんですけど、全員違う答えだから…。正解は何なんだってマジで、まだ分かんない」と打ち明けた。

カズレーザーと二階堂は10日、双方の公式サイトなどで結婚を発表。二階堂は17日に大阪市内でファンイベントを開催し、結婚後初めてファンの前に姿を見せた。来場者によると、約150人を前に「結婚しました」と報告。大きな拍手と「おめでとう」との祝福の声を一身に浴び、何度も頭を下げて感謝の気持ちを示したという。