エプコが５日続伸、７月連結経常利益が２．９倍を好感 エプコが５日続伸、７月連結経常利益が２．９倍を好感

エプコ<2311.T>が５日続伸している。同社は２５日の取引終了後、７月の連結経常利益が前年同月比２．９倍の６９００万円になったと発表したことを評価する買いが入っている。１～７月期累計では前年同期比２．１倍の３億５００万円になった。



同社は住宅の再生可能エネルギー設備の施工やアフターメンテナンスなどを行う「再エネサービス」、住宅会社に代わりオーナーからの相談や要望を受け付ける「メンテナンスサービス」、設備設計に取り組む「設計サービス」を展開する。７月はメンテナンスサービスの大型業務が昨年８月に終了した反動で減益になった一方、再エネサービスの経常損益が１２００万円の黒字（前年同月は１６００万円の赤字）に転じた。また、建物に関わる情報を一元化するＢＩＭ（ビルディング・インフォメーション・モデリング）のコンサルティング業務によるスポット利益があった設計サービスも増益になった。



出所：MINKABU PRESS