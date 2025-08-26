世界的人気を誇る男性グループ「BTS」のV（29）が25日（日本時間26日）、ドジャースタジアムで行われたドジャース―レッズ戦で始球式を務めた。

メンバー数にちなんだのか、背番号「7」のユニホームに袖を通したVがマウンドに登場すると、スタンドからは大歓声。黄色い声援も飛ぶ中、左腕から捕手役を務めた山本由伸に勢いよく投げ込んだ。ノーバウンド投球にスタンドは大歓声。Vと山本はがっちりとハグを交わし、互いに笑みを浮かべると、深くお辞儀をした。

始球式後にはプレーボールのかけ声となる「It's Time for Dodger Baseball」と叫び、再び大歓声を浴びていた。

Vは試合前には大谷翔平とも対面。笑顔で握手、ハグを交わすと記念撮影し、世界的スター同士が夢の共演を果たした。

また、グラウンドではグラスノーからスプリットの握りを教わるなどし、エドマンやキケことE・ヘルナンデスらドジャース選手と交流した。

その後、始球式の前に再度、グラウンドに登場すると、大勢のファンの前でキャッチボールを行い、約5分間練習。始球式を務める人の長時間練習は異例だったが、ファンサービスの一環だったとみられる。

黄色い歓声が飛ぶ中、暴投するとガックリと膝を付く場面も。その後は通算220勝のレジェンド左腕・カーショーとも握手し、交流を深めた。