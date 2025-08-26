ÂçÃ«æÆÊ¿£Ö£Ó¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡¡¥·Îõ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇÁè¤¤¡¡ÀìÌçµ¼Ô¤Î¸«²ò¤Ï¡©
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤È¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬Áè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°£Í£Ö£Ð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É£Å£Ó£Ð£Î¤Ï£²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¡¢£²£°£²£µÇ¯ºÇ½ªÈ×¤òÁ°¤Ë¡¢¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎµÏ¿¹¹¿·¤ä¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ò¸¡¾Ú¡£¤É¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ú¡¼¥¹¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼ºÂ®¤¹¤ë¤«¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÀìÌçµ¼Ô£²¿Í¤º¤Ä¤Î¸«²ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ÈÂçÃ«æÆÊ¿¤¬£µ£µËÜ°Ê¾å¤ÎËÜÎÝÂÇ¥Ú¡¼¥¹¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ï¤É¤Á¤é¤¬³ÍÆÀ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë²¿ËÜÂÇ¤Ä¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±¶É¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥ºµ¼Ô¤È¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥ë¥Ë¡¼µ¼Ô¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤òÍ¥Àª¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¸¥ã¡¼¥ºµ¼Ô¤Ï¡Ö¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë£µ£¶ËÜ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÈà¤ÏÎãÇ¯£¹·î¤Ë¹¥Ä´¤Ç¡¢º£Ç¯¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢£¹·î¤ÎÄ¹ÂÇÎ¨¡Ê£µ³ä£²Ê¬£±ÎÒ¡Ë¤Ï£¶·î¤Ë¼¡¤¤¤Ç£²ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤¡£ÂçÃ«¤â¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¶¯¤¤ÂÇ¼Ô¤À¤¬¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ïº¸Åê¼êÁê¼ê¤ËÄ¹ÂÇÎ¨£µ³ä£·Ê¬£·ÎÒ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£¹·î¤â¿ôËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òº¸ÏÓ¤«¤éÄÉ²Ã¤·¤Æ¡¢¤³¤Îº¹¤¬ËÜÎÝÂÇ¥ì¡¼¥¹¤Î·èÄêÂÇ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£ÂçÃ«¤Îº¸ÏÓ¤Ø¤ÎÄ¹ÂÇÎ¨¤Ï£µ³ä£·Ê¬£´ÎÒ¤À¡£
¡¡¥ª¥ë¥Ë¡¼µ¼Ô¤Ï¡Ö£µ£¹ËÜ¤Ç¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤¬À©¤¹¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£¡ÖÈà¤Ïº¸Åê¼ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò´°Á´¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢»àµå¤â¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îµå¤ò»ÅÎ±¤á¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£±¦Åê¼êÁê¼ê¤Î£Ï£Ð£Ó¤¬£¹³ä£´Ê¬£¶ÎÒ¡¢º¸Åê¼êÁê¼ê¤Ç¤â£¹³ä£´Ê¬£³ÎÒ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö¶Ã¤¯¤Û¤É¶Ñ¹Õ¤·¤¿£Ï£Ð£Ó¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤ÇÈó¾ï¤Ë¹¥Ä´¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á£´£µ»î¹ç¤Ç£²£°ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸åÈ¾Àï¤Ç¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤â£··î£±Æü°Ê¹ß¤ÎÄ¾¶á£´£µ»î¹ç¤Ç£±£¶ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¡Éé¤Î£¹·î¡¢ºòÇ¯¤ÏÂçÃ«¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤È¤â£±£°ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡££Í£Ö£Ð¥ì¡¼¥¹¤ÏÂçÃ«Í¥Àª¤È¤µ¤ì¤ë¤¬ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ï¸ß³Ñ¡£¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð£²£²Ç¯°ÊÍè¡¢£²ÅÙÌÜ¡£ÂçÃ«¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤À¡£¾¡¼Ô¤Ï¤É¤Á¤é¤«ÃíÌÜ¤À¡£¡¡