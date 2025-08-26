【大雨警報】北海道・浜頓別町に発表 26日10:59時点
気象台は、午前10時59分に、大雨警報（土砂災害）を浜頓別町に発表しました。また洪水警報を稚内市、浜頓別町、利尻富士町、幌延町に発表しました。
宗谷地方では、27日昼前まで土砂災害に、26日夜遅くまで低い土地の浸水に、26日昼過ぎから27日昼前まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■稚内市
□大雨警報
・土砂災害
26日夕方から27日昼前にかけて警戒
・浸水
26日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
26日夕方から27日昼前にかけて警戒
■浜頓別町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
26日昼過ぎから27日昼前にかけて警戒
□洪水警報【発表】
26日昼過ぎから27日昼前にかけて警戒
■豊富町
□大雨警報
・土砂災害
27日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
ピーク時間 26日昼前
■利尻町
□大雨警報
・土砂災害
26日昼過ぎから27日昼前にかけて警戒
■利尻富士町
□大雨警報
・土砂災害
26日昼過ぎから27日昼前にかけて警戒
□洪水警報【発表】
26日夕方から27日昼前にかけて警戒
■幌延町
□大雨警報
・土砂災害
26日昼過ぎから27日昼前にかけて警戒
□洪水警報【発表】
26日昼過ぎから27日昼前にかけて警戒