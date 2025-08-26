気象台は、午前10時59分に、大雨警報（土砂災害）を浜頓別町に発表しました。また洪水警報を稚内市、浜頓別町、利尻富士町、幌延町に発表しました。

宗谷地方では、27日昼前まで土砂災害に、26日夜遅くまで低い土地の浸水に、26日昼過ぎから27日昼前まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■稚内市

□大雨警報

・土砂災害

26日夕方から27日昼前にかけて警戒

・浸水

26日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 50mm





□洪水警報【発表】26日夕方から27日昼前にかけて警戒■浜頓別町□大雨警報【発表】・土砂災害26日昼過ぎから27日昼前にかけて警戒□洪水警報【発表】26日昼過ぎから27日昼前にかけて警戒■豊富町□大雨警報・土砂災害27日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 35mmピーク時間 26日昼前■利尻町□大雨警報・土砂災害26日昼過ぎから27日昼前にかけて警戒■利尻富士町□大雨警報・土砂災害26日昼過ぎから27日昼前にかけて警戒□洪水警報【発表】26日夕方から27日昼前にかけて警戒■幌延町□大雨警報・土砂災害26日昼過ぎから27日昼前にかけて警戒□洪水警報【発表】26日昼過ぎから27日昼前にかけて警戒