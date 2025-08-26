Aぇ! group『ドデスカ！』卒業発表！「本当にお世話になりました!!ドデスカ！最高!!」（小島健）
Aぇ! groupが、毎週火曜にレギュラー出演中のメ～テレ（名古屋テレビ放送）の朝の情報番組『ドデスカ！』を、9月16日の放送をもって卒業することが発表された。
■Aぇ! group初出演からは5年10ヵ月！
Aぇ! groupが初めて『ドデスカ！』に登場したのは、2019年12月26日。当時放送していた特集「ハヤリモン」で、名古屋の大須商店街の開運スポットを巡る企画だった。
その後は、月1回の出演を続けていたが、コロナ禍により一時休止。2020年10月に出演を再開したあと、2023年4月から「Aぇ! groupのココえぇとこや～ん」「Aぇ! groupのこの学校えぇとこや～ん」として週1回放送のレギュラーコーナーに。これらの企画の放送は、合わせて126回となった。
Aぇ! groupはこれまでに企画を通じて、観光地やお出かけスポット、ご当地グルメ、伝統工芸など、東海3県の様々な魅力に触れてきた。また、高校を中心に様々な学校に訪問し、東海3県のたくさんの生徒の皆さんと触れ合ってきた。
『ドデスカ！』はこれまで24年にわたって、地元の人たちに支えられてきた番組。9月末からスタートする新企画にも注目だ。
■Aぇ! groupリーダー小島健 コメント
■関連リンク
『ドデスカ！』番組サイト
https://www.nagoyatv.com/dode/
Aぇ! group OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/157