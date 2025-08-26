「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。

"今日のごみトリビア" を紹介しました。

【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 「紙は可燃ごみではなく、古紙回収がある地域は『雑がみ』として出してくれると嬉しいです」「マジで資源にしているので安心してください」 【マシンガンズ滝沢】





滝沢秀一さんは、「紙は可燃ごみではなく、古紙回収がある地域は『雑がみ』として出してくれると嬉しいです。資源として出された紙は週刊誌の紙に生まれ変わります！」と投稿。









続けて、「どーせ分けても最後はまとめて燃やすんでしょなんて言われますが、マジで資源にしているので安心してください」と呼びかけました。









滝沢秀一さんは、日々、ＳＮＳを通じ、「ごみトリビア」を投稿。啓発活動につとめています。

※自治体によって該当のごみへの対応が違う場合があります。

参考にする場合はお住まいの自治体の対応をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】