¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï£²£µÆü¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿ÂçÅýÎÎÎá¤òÄÌ¤¸¡¢¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤ËÂÐ¤·¡¢½£Ê¼ÆâÉô¤Ë¡ÖÆÃ¼ìÉôÂâ¡×¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤¿¡£Åö³º¤ÎÉôÂâ¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Ê·±Îý¤ÈÁõÈ÷¤ò¼õ¤±¤ë·Á¤Ç¡¢¸ø¶¦Ãá½øÌäÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Á´ÊÆ¤Î¹ñÆâË¡¼¹¹Ô³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆ·³¤ÎÌò³ä¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ëÃæ¡¢º£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¤½¤Î°Õ¸þ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÌÀ³Î¤ËÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¿·¤¿¤Ë½ðÌ¾¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÌ¿Îá¤Î²¼¡¢¥Ø¥°¥¼¥¹»á¤Ë¤Ï¡Ö³Æ½£¤ÎÎ¦·³½£Ê¼¤È¶õ·³½£Ê¼¤Ë¸þ¤±½½Ê¬¤Ê»ñ¸»¡¢·±Îý¡¢ÁÈ¿¥¤ò³Î¼Â¤ËÈ÷¤¨¤ë¡×Ç¤Ì³¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö½£Ê¼¤é¤¬¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ë¡Î§¤Ë´ð¤Å¤Å¬ÀÚ¤Ê¾ì¹ç¡¢Ï¢Ë®¡¢½£¡¢¤ª¤è¤ÓÃÏÊý¤ÎË¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÌ±½°¤ÎÁûÍðÄÃ°µ¤È¸ø¶¦¤Î°ÂÁ´¤ÈÃá½ø¤Î³ÎÊÝ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½£Ê¼¤Î¼çÍ×¤ÊÇ¤Ì³¤Ë¤Ï´û¤Ë¡¢¸ø¶¦¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ÎÌÌ¤«¤éË¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·±Îý¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢³Æ½£ÃÎ»ö¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë´ð¤Å¤¯ÂÐ±þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÅýÎÎÎá¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥°¥¼¥¹»á¤ËÂÐ¤·¡Ö³Æ½£¤Î·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿½£Ê¼¤ÎÃæ¤«¤éÅ¬ÀÚ¤Ê¿Í¿ô¤ò»ØÌ¾¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë¿×Â®¤ËÆ°°÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¡¢¤ª¤è¤Ó¡ÖÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¿×Â®¤ËÅ¸³«¤Ç¤¤ë¡×¾ïÈ÷¤ÎÂ¨±þÉôÂâ¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤âÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÌ¿Îá¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡£½£Ê¼¤Ï´û¤Ë¡¢³Æ½£¡¢½à½£¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÆÃÊÌ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ë¡¼¹¹Ô¤ä¼£°Â»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»ö°Æ¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿Â¨±þÉôÂâ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÉôÂâ¤Ï¼ç¤ËÃÎ»ö¤Î»Ø´øÅýÀ©¤Î²¼¤ÇÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬£²£µÆü¤ËÈ¯¤·¤¿ÂçÅýÎÎÎá¤Ç¤Ï¡¢½£ÃÎ»ö¤¬¤³¤ì¤é¤ÎÉôÂâ¤Î»ÈÍÑ¤ò´õË¾¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó°Ê³°¤Î½êÂ°ÉôÂâ¤¬¤É¤Îµ¡´Ø¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÈó¾ï¤ËÉ½ÌÌÅª¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤È¡¢¸µ¶õ·³Ë¡Ì³´±¤Ç¸½ºß¤Ï¥µ¥¦¥¹¥¦¥§¥¹¥¿¥óÂç³ØË¡²ÊÂç³Ø±¡¤Î¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥Ð¥ó¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥¬¥à»á¤Ï£²£µÆü¡¢Åö³º¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Ã£Î£Î¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤Æ¤½¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤³¤³¤Ç¤âÌäÂê¤ÏºÙÉô¤Ë½É¤ë¡×¤È¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë½£Ê¼¤äÏ¢Ë®Ë¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬½£Ê¼¤äÏ¢Ë®Ë¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤òÀ¯¼£ÌÜÅª¤ÇÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î·üÇ°¤ò°ìÁØ¶¯¤á¤ë¤â¤Î¤À¡£¤È¤ê¤ï¤±¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞ¤¬Â¿¿ôÇÉ¤òÀê¤á¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¹¥Æ¡¼¥È¡ÊÀÄ¤¤½£¡Ë¤ÎÅÔ»Ô¤Ø¤ÎÇÛÈ÷¤Î¤ß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
º£²ó¤ÎÆ°¤¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½£Ê¼Ââ°÷¤Ë¤ÏÉð´ï¤Î·È¹Ô¤òµö²Ä¤¹¤ë»Ø¼¨¤¬¡¢Àè½µ¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ø¥°¥»¥¹»á¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£