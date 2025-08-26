11時の日経平均は471円安の4万2335円、ＳＢＧが79.01円押し下げ 11時の日経平均は471円安の4万2335円、ＳＢＧが79.01円押し下げ

26日11時現在の日経平均株価は前日比471.83円（-1.10％）安の4万2335.99円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は381、値下がりは1176、変わらずは60と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は79.01円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が69.69円、アドテスト <6857>が28.36円、リクルート <6098>が27.35円、ダイキン <6367>が19.75円と続いている。



プラス寄与度トップはエムスリー <2413>で、日経平均を2.88円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が2.28円、テルモ <4543>が2.03円、ソシオネクス <6526>が1.76円、楽天グループ <4755>が1.07円と続く。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は倉庫・運輸の1業種のみ。値下がり1位は電気・ガスで、以下、医薬品、陸運、サービス、証券・商品、非鉄金属と並ぶ。



※11時0分13秒時点



