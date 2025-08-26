シンガー・ソングライターASKA（67）が26日までにX（旧ツイッター）を更新。再三訴えてきた盗聴や盗撮被害について情報提供を呼びかけ、懸賞金を提示した。

ASKAは「2025年、世の中の真実が表面化された年」と切り出し、「この度、僕が約20年以上受けてきた『盗聴』『盗撮』被害について情報をお寄せいただいた方に賞金を出させていただきます。賞金1000万円以上」と発表。「あなた自身が関わっていても構いません。僕の取り溜めてきた証拠と、あなたからの情報を照らし合わせます」とした。

さらに「どのような方法で、そしてどの様な目的でそれを行っていたか？誰が指示をしていたか？この『誰』を特定していただいた方には、さらに賞金を上乗せさせていただきます」とし、「僕が、持っている証拠は、主にある動画サイトです。それと掲示板。『有用な情報であるか、否か』は、こちらで判断させていただきます。賞金は、振込みにしません。これも、あなたを守るためです。近々、こちらへの郵送先を発表いたします」と説明した。

ASKAが16年に覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されるきっかけになったのは、Appleアカウントの乗っ取り被害に遭っていることを自ら110番通報したことだった。17年3月に発売した著書「700番」では、薬物との出会いや溺れていく経緯のほか、6年にわたる盗聴・盗撮のことなどがつづられている。