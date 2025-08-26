セクシー女優5人組ユニット「PINKEY」の元リーダーでモデル、タレントの丘咲エミリ（36）が26日までにインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。

丘咲は「8月1日に、緊急帝王切開で出産致しました」と、生まれたばかりの我が子の写真や動画を公開。「本来の予定日は、8月24日だったのですが、逆子ちゃんだった為に、8月12日に計画的帝王切開で出産をしよう！と決まった妊婦健診の翌日の深夜に、急に陣痛が始まり 早産でした。そして、低体重出生児でした」と説明した。

生まれた子は自発呼吸ができず、そのまま病院に搬送されてNICUに約3週間入院していたという。「一昔前だったら、私も赤ちゃんも助かっていない命でした。医療って本当に凄いです。そして、どんなお産でもラクなお産はないはずです。本当に命がけです。お母さんだけではないです、赤ちゃんも命がけで産まれてきます！命がけで私のもとに誕生してくれた、この小さな尊い命を守っていきます。母にしてくれて、ありがとうmy son」と思いをつづった。

丘咲は5月27日の投稿で「夏に、新しい家族が増える予定です 現在妊娠27週です。ちなみに息子！ そしてシングルマザー！」と第1子となる長男を妊娠し、シングルマザーになることを公表していた。