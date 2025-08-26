こういうのが欲しかったッ！【しまむら】40・50代のきれい見え♡「優秀トップス」

気負わず着られて、コーデをさっと決めてくれる優秀トップスがあれば、40・50代の毎日のおしゃれがもっと楽しくなりそう。そんな期待に応えてくれるトップスを、【しまむら】で見つけました！ さらっと着るだけでコーデがまとまり、普段のボトムスに合わせるだけできれい見えが叶うかも。夏の終わりから秋口まで活躍が期待できる、40・50代にぴったりのトップスを厳選してご紹介します。

レース × ボーダーで新鮮な着こなしに

【しまむら】「ボーダーレースプルオーバー」\1,419（税込）

裾のレースフリルとランタンスリーブが、さりげなく女性らしさを引き立てる1枚。シンプルなボトムスに合わせるだけで、ぐっと着映えするアイテムです。ドロップショルダーとゆったりとしたサイズ感が、軽やかな抜け感をプラス。定番のボーダーコーデも、このトップスなら新鮮な雰囲気を楽しめそう。裾まわりの可愛らしいデザインや、ウエストからヒップまで自然に包む丈感も注目ポイントです。

シアーなドット柄が抜け感をプラス

【しまむら】「プルオーバー」\1,419（税込）

透け感のあるドット柄が上品で、コーデに軽やかなムードを添えるプルオーバー。長めの袖丈や肩まわりの抜け感が、大人世代にちょうどいいバランスです。デニムやリネンのゆったりとしたボトムスに合わせれば、今の季節らしいリラクシーな着こなしに。モノトーンでまとめると、ほんのりモードな雰囲気にもシフトできそうです。

遊び心がきいたブラックトップス

【しまむら】「プルオーバー」\1,419（税込）

ブラックを取り入れたおしゃれをしたい時は、こちらのプルオーバーがおすすめ。ほんのり透けるドット柄で、シックな中にさりげないディテールが光ります。華美すぎないランタンスリーブも、大人の上品さを後押し。裾はインにもアウトにも使いやすい丈感で、ボトムスとのバランスが取りやすいのも魅力です。ブラックコーデでまとめてものっぺり見えせず、奥行きのある装いが叶いそう。

鮮やかカラーでコーデを華やかに

【しまむら】「ペプラムブラウス」\1,639（税込）

鮮やかなトマトカラーが目を引くブラウスは、綿100％ならではの心地よさを楽しめそう。胸下からふわりと広がるペプラムラインが女性らしさを引き立てつつ、気になるお腹まわりのカバーにもひと役買ってくれそうです。たっぷりと入ったギャザーがフェミニンでありながら、バンドカラーやフロントタックが甘さを引き締め、大人らしく上品にきまります。デニムパンツでカジュアルに着こなすのはもちろん、落ち感のあるきれいめなスカートと合わせても素敵です。

