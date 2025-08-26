女優でタレントのMEGUMI（43）が25日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・47）で、男性の美容意識について語った。

美容の話題になり、「今、清潔感を男の方たちも求められてる」というMEGUMI。「一般の方たちも、企画書を出して、ホントにキラキラツルツルした人と、ちょっとくすんで元気がなさそうだなっていう方が出した時に、内容が同じだったら、もしかしてツルツルのほうが…って」と推測し、「だんだんその概念が埋め込まれてるというか、そうなってきてる」と力説した。

そして「だからこそ男子こそ清潔感をキープ、顔の掃除だっていうイメージなんですよね」と啓蒙。「年を重ねていくと、くすんだりたるんだりするから、やったほうがいい」と勧めると、ダンスボーカルグループ・GENERATIONS from EXILE TRIBEの片寄涼太（30）が「やっぱり3、40代に入ってくると変わります？」と質問した。

するとMEGUMIは「変わるなんてもんじゃない、たまに道路みたいな顔色の日もある」と告白。「アインシュタイン」河井ゆずるは爆笑しながら「いや、どんな日やねん！」とツッコんだが、MEGUMIが「疲れて飲み過ぎて“もう道路やん！”とかが起きてくるんです。今はまだお若いから」とうらやむと、片寄は「ここから気をつけたいと思います」と戒めていた。