医系専門予備校メディカルラボは、全14大学の入試問題を徹底再現した「私立医学部大学別 実力判定テスト」を実施。

医系専門予備校メディカルラボ「私立医学部大学別 実力判定テスト」

■申込受付期間

2025年7月1日(火)〜2026年1月29日(木)

■受験期間

2025年9月1日(月)〜2026年1月29日(木)

■受験方式

自宅受験または公開会場にて受験

※公開会場は後日受付開始

■対象大学

岩手医科大学／埼玉医科大学／杏林大学／順天堂大学／東京医科大学／東京慈恵会医科大学／東京女子医科大学／北里大学／金沢医科大学／藤田医科大学／近畿大学／兵庫医科大学／川崎医科大学／福岡大学

■受験料

1大学につき4,000円(税込)

■お支払方法

クレジットカード決済、AmazonPay、Paidy、キャリア決済、楽天ペイ、PayPay(残高払い)

医系専門予備校メディカルラボは、全14大学の入試問題を徹底再現した「私立医学部大学別 実力判定テスト」を実施します。

実力テストは、豊富な指導経験と情報力を持つメディカルラボのプロ講師が、過去の入試問題と全国26校舎で収集した最新情報をもとに作成。

各大学の出題傾向や問題量はもちろん、試験時間、配点、問題・解答用紙のサイズなど、細部まで再現されています。

本番さながらの模擬試験として活用できます。

受験後には、個人成績表を送付。

受験大学の合格可能性や設問ごとの得点率、学習アドバイスなどが記載されており、今後の学習方針の策定や入試本番前の最終チェックとしても役立ちます。

また、受験者限定で個別カウンセリング(希望制)も実施。

医学部入試のプロが受験結果を基に、志望校合格に向けた課題やさらに得点を伸ばすための対策などについて伝えられます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全14大学の入試問題を徹底再現！医系専門予備校メディカルラボ「私立医学部大学別 実力判定テスト」 appeared first on Dtimes.