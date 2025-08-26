『FENDER EXPERIENCE 2025』豪華な追加アーティスト 吉川晃司、Ken（L′Arc〜en〜Ciel）、斎藤宏介（UNISON SQUARE GARDEN）など出演決定
楽器メーカー・フェンダーが主催する体験型イベント『FENDER EXPERIENCE 2025』の最終出演アーティストとステージタイムテーブルが発表された。イベントは10月11日から13日までの3日間、東京・表参道ヒルズ、ラフォーレミュージアム原宿、Fender Flagship Tokyoの3会場で開催される。アーティスト出演ステージの無料観覧チケットは、8月27日午後6時より抽選申込の受付が開始される。
【画像】超豪華な内容！『FENDER EXPERIENCE 2025』ステージタイムテーブル
同メーカーの最上位ラインである「フェンダーカスタムショップ」のマスタービルダー（最高峰の職人）に、自身の理想のギター／ベースをオーダーする企画『MEET THE MASTER BUILDERS』には、吉川晃司と山本彩の出演が決定。音楽観や演奏スタイルを語りながら、マスタービルダーとともに楽器を作り上げる様子が披露される。
フェンダー独自開発のモデル『Fender Acoustasonic』に関するトークセッションには、春畑道哉（TUBE）とKen（L'Arc〜en〜Ciel）が出演し、使用感や魅力を語る。日本製フェンダーギターをテーマにしたセッションには、自身のシグネイチャーモデルも制作されているReiが登壇。同イベント内で実施されている『Fender ギター デザインコンテスト』の表彰式も行われる。また、YouTubeチャンネル『かずき / ギターのある暮らし』で知られるかずきが、フェンダー新製品の紹介ステージに出演する。
ライブとトークを融合した特別ステージには、斎藤宏介（UNISON SQUARE GARDEN / TenTwenty）が登場。山内総一郎率いるFender Special Bandに加わり、加藤隆志（東京スカパラダイスオーケストラ）とともにセッションを披露する。さらに、独創的なサウンドで注目を集めるバンド・NEEの出演も決定。すでに発表されていた令和ロマンのステージには、BREIMENの高木祥太（ベース）といけだゆうた（キーボード）が参加し、この日限りの編成によるライブが行われる。
各ステージの観覧には、ステージごとに無料の電子チケット（抽選制）が必要となる。申し込みはチケットぴあ専用ページにて、8月27日午後6時から9月9日午後11時59分まで受け付けられ、当落結果は9月12日に発表される予定。
また、フェンダーカスタムショップを代表する4人のマスタービルダー、ポール・ウォーラー、デニス・ガルスカ、デヴィッド・ブラウン、アンディ・ヒックスとの完全予約制のカスタムオーダーセッションも実施される。会場はFender Flagship Tokyoの専用フロアで、申し込みは8月26日から9月8日まで特設サイトで受け付けられる。成約者には特典も用意されており、当選者には9月12日以降に順次連絡が行われる。
世界屈指の楽器に触れられる機会や、トップアーティストとの交流を通じて、ギター／ベースを愛するすべての人々が集う3日間となる。各アーティストの出演日時を含むステージタイムテーブルも公開されており、詳細は公式サイトで確認できる。
