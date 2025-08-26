やはり大方の世間の予想通りだったということか。

結婚直前とされていた女優の趣里（34）と、BE:FIRSTの三山凌輝（26）が、仲睦ましい様子で区役所に向かう様子を、「Smart FLASH」がキャッチしている。

記事によれば、2人はキャップを目深にかぶり、空き地の管理などを扱う部署で手続きをしていたという。雰囲気はラブラブな若い夫婦そのもので、「趣里さんのお腹がかなりぽっこりしていた」「ひと目でわかるほどの膨らみでしたよ」という目撃者の証言も掲載している。

やはり、2人の間には、“新しい命”が宿っているということなのか。

三山をめぐっては、そもそも、今年4月、「文春オンライン」が元婚約者とされるYouTuberのRちゃんこと大野茜里（29）との“1億円いただき”トラブルが報じられた。交際していた2年間、毎月200万円の小遣いや高級時計など総額1億円を貢がせていたという。三山は報道を受け、同誌に「懺悔告白」。「結婚を想定して、真剣に向き合っていました。ただ、お金を騙し取ったことはありません。まして結婚詐欺の意図は全くありませんでした」と釈明し、BE:FIRSTとしての活動は一時休止。事務所からも独立した。

「ほぼ同時期に、三山と趣里の交際が発覚。5月に結婚発表する予定だったが、三山の報道を受けそれは１回ストップ。さらに、趣里の父の水谷豊や母の伊藤蘭の反対を受け、婚約は破談になったと報じたメディアもありました」（スポーツ紙芸能担当記者）

その後、2人の動向に注目が集まっていたが、交際は継続していたようだ。芸能ジャーナリストの城下尊之氏はこう話す。

「もし本当に妊娠ということであれば、一気に話は進むでしょう。マスコミは、梅宮辰夫と羽賀研二の時のような図式を作りたがりましたが、水谷豊さんが反対しているという報道はあるものの、水谷さんは、今まで公には一度もコメントなどは出していない。今後も取材対応などもないでしょう。いずれにせよ、本人たちの問題として、話は進んでいくのではないでしょうか」

一方、Rちゃんは、三山が文春で話したことを不服として、「わたしの気持ちの中では今でも凌輝は“フィアンセ”」などと「反論手記」を文春に寄せたが、その後、YouTuberのヒカルが6月末に「彼氏オーディション」を開催し、そこで出会った会社役員の男性と交際に発展。しかし、こちらも結局、「本当に結婚を意識して付き合っていたんですけど、ん？って自分と会わないなって思う部分があって」と7月末にはスピード破局したことを8月11日に自身のYouTubeで伝えている。

障害があるほど、恋は燃え上がるというが、趣里と三山は、ここまま一気にゴールインまで進むのだろうか。

