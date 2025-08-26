ソニー生命はこのほど、全国の中高生1000人を対象に実施した「中高生が思い描く将来についての意識調査2025」の集計結果を公開。中高生が「将来、こういう大人になりたい」と思う有名人では、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平が1位に輝いた。



【調査結果】かつての「嫌われ芸人」が7位に!? イマドキ中高生の“憧れ”は意外な方向に

大谷は2023、24年の同調査でも1位を獲得しており、これで3連覇を達成。男女別にみても、男子・女子ともに1位で、性別問わず羨望（せんぼう）の的になっていた。選んだ理由では「世界で活躍する人の気持ちの作り方を学びたい」（男子高校生）、「努力でプロ野球選手になっているから」（男子中学生）、「礼儀正しいから」（女子高校生）、「高校生の時に立てた目標を大人になった今、着々と成功させていっているから」（女子中学生）などの声が寄せられた。



その大谷に続いて、2位はHIKAKIN、3位はMrs. GREEN APPLE・大森元貴、4位タイは明石家さんま、橋本環奈となった。HIKAKINは2023、24年の同調査でも2位につけており、近年は大谷とHIKAKINが“二大巨頭”として中高生から憧れられているようだ。



中高生が選ぶ「“将来こういう大人になりたい”と思う有名人」の集計結果は、以下の通り。



【全体】

１位 大谷翔平 （59票）

２位 HIKAKIN （23票）

３位 大森元貴 （14票）

４位 明石家さんま（9票）

橋本環奈 （9票）



【男子回答】

１位 大谷翔平 （38票）

２位 HIKAKIN （21票）

３位 出川哲朗 （7票）

４位 大森元貴 （6票）

明石家さんま（6票）

イチロー （6票）



【女子回答】

１位 大谷翔平 （21票）

２位 橋本環奈 （9票）

３位 大森元貴 （8票）

４位 芦田愛菜 （7票）

５位 北川景子 （5票）



なお、同調査は全国の中学生200人（男女各100人）および、高校生800人（男女各400人）を対象に実施。調査期間は6月6～16日だった。（ソニー生命調べ）



（よろず～ニュース調査班）