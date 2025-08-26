●愛知県の人気プリン「ぴよりん」と『ドトールコーヒー』のコラボセットが、3日間の限定販売。3年ぶりに復活したこだわりの味、いったいどんな「ぴよりん」？

ジェイアール東海フードサービスのオリジナルスイーツ「ぴよりん」は、その愛らしいルックスで、幅広い層から大人気。通常は、同社の本社がある愛知県名古屋市と春日井市内のみで販売されている希少な存在です。

その「ぴよりん」と『ドトールコーヒー』がコラボした「ドトールコーヒーぴよりん」が、2025年8月27日（水）～29日（金）の3日間、『ドトールコーヒーショップ イオンモール大高店』で限定販売。この期間のみ登場する貴重な「ぴよりん」をご紹介します。

名古屋コーチンの卵を使ったひよこ型プリン「ぴよりん」

定番の「ぴよりん」は、現在名古屋駅構内の2店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売中

定番「ぴよりん」は、愛知県の地元食材である「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラが香るババロアで包み込んだ生スイーツ。羽をイメージするような、粉末状のスポンジをまとったふんわりかわいらしい「ひよこ」の形はもちろん、なめらかなプリンとくちどけの良いムースの味わい、軽い口あたりも魅力です。

数量限定販売なので、早い時間から行列ができ、昼前には売り切れてしまうことも。JR名古屋駅中央コンコースの「ぴよりんSTATION カフェジャンシアーヌ」では、テイクアウトだけでなくイートインも用意。また、オリジナルグッズを販売する「ぴよりんshop」も人気です。

本格エスプレッソのババロア＆コーヒークラムが香る「ドトールコーヒーぴよりん」

イートイン限定「ドトールコーヒーぴよりん」（テイクアウト、単品販売なし）

今回の「ドトールコーヒーぴよりん」は、2022年7月に「ドトールコーヒーショップ アスティ岐阜店」での販売以来、約3年ぶり。今回は愛知県内初展開となり、前回完売したことからも、さらに注目度が高まっている超希少な「ぴよりん」なのです。

「ドトールコーヒーぴよりん」550円（提供はイートインのドリンクセットのみ。ドリンク代は要別途） [食楽web]

名古屋コーチン使用の濃厚プリンに、ドトールコーヒー自慢のエスプレッソを使ったババロア、さらにクラムにもコーヒー風味がたっぷり。キュートなルックスはそのまま、本格的なコーヒーテイストの味わいが楽しめます。

こだわりが詰まった「ドトールコーヒーぴよりん」は、ドリンクとセットで登場。3日間のみ、各日48セット限定です。次回の展開は未定なので、この機会をお見逃しなく！

●DATA

ドトールコーヒーぴよりんドリンクセット

販売日：2025年8月27日（水）・28日（木）・29日（金）

販売時間：各日 15:00～、18:00～

販売数：各日48セット限定

場所：ドトールコーヒーショップ イオンモール大高店（名古屋市緑区南大高2丁目450番地1階）

提供方法：イートイン限定（テイクアウト・単品販売なし）

https://piyorin.com