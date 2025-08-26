長年勤め上げた会社を退職し、まとまった金額を手にする退職金。しかし、その使い道をめぐって夫婦の意見が衝突するのは、決して珍しい話ではありません。本記事では、波多FP事務所の代表ファイナンシャルプランナー・波多勇気氏が、中村さん（仮名）の事例とともに老後の資産管理におけるコミュニケーションの重要性について解説します。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。

穏やかな老後を迎えたはずが…

兵庫県在住の中村一夫さん（仮名／66歳）と妻の佳代さん（仮名／64歳）は、ごく一般的な60代夫婦です。一夫さんは地方銀行に勤め、役職定年後も再雇用で働き続け、昨年ついに完全退職。退職金はおよそ2,000万円、公的年金と企業年金を合わせて月22万円ほどの年金収入があり、住宅ローンも完済済み。子どもはすでに独立し、家計にはゆとりがあります。

「これからは、毎月小旅行にでも行こうね」

「あなたが退職するのを、ずっと待ってたのよ」

そう語り合っていた2人は、平日の混まない時間帯に夫はシニア割を使ってお得に映画館へ行き、近くの温泉へ泊まりがけで出かけるなど、セカンドライフを謳歌していました。そんな矢先、思いもよらぬ夫のひと言が、佳代さんの怒りに火をつけます。

「なあ佳代、俺、やっぱり起業しようかなと思ってる」

その瞬間、佳代さんの手が止まりました。

「……起業？ なにを？」

「この前、大学時代の友人がいってたんだよ。いまなら中高年向けのスポーツジムに投資するのがいいって。フランチャイズ形式で初期費用は800万くらいでいけるってさ」

「……は？」

佳代さんの声には不安と不満が入り混じっていました。

“温厚な妻”の怒りの理由

佳代さんはもともと物静かで、家計管理もきっちり行う、どちらかといえば堅実な性格です。だからこそ、一夫さんも安心して仕事に専念できたのだと自負しています。

「老後は安定第一」「贅沢しなければ一生お金に困らない」それが佳代さんのポリシーでした。

「あなたね、退職金を事業に突っ込むって、どういう神経してるの？ 起業なんて、軌道に乗らなかったら一瞬でお金が消えるのよ？」

「でも俺、まだ完全に家でのんびりするって年でもないし……。老け込む前に、なにか挑戦してみたくて」

「挑戦は大いに結構。でも、なぜ私の知らないところで話を進めてるの？」

たしかに、話の内容からして、すでに一夫さんの中ではかなり構想が進んでいる様子でした。起業相談の資料、業者のパンフレット……。すでに佳代さんの知らないところで何度もやりとりしていたことが伺えます。

佳代さんの怒りの本質は、「お金の使い方」よりも「信頼の欠如」にありました。

平均的な老後世帯のリアルと退職金の誤解

ファイナンシャルプランナーとして多くのご相談を受けるなかで、60代夫婦にとって「退職金」の扱いは非常に重要です。

総務省の家計調査（2023年）によれば、無職世帯の高齢夫婦の平均支出は約26万円。一方、年金などの収入は平均22万円前後。つまり、多くの世帯が「毎月4万円程度の取り崩し」が前提です。この「取り崩し」に使われるのが退職金であり、決して「自由に使えるボーナス」ではありません。

仮に60歳で退職し、90歳まで生きるとすれば、30年間で取り崩すべき金額は4万円×12ヵ月×30年＝1,440万円。退職金2,000万円からこれを差し引けば、自由に使えるお金は500万円程度です。

さらに、医療・介護費用の予備資金や、住宅の修繕、子や孫への支援を考慮すると、実際には「起業に800万円」などという余裕はありません。

起業が絶対に悪いとはいいません。しかし、セカンドライフにおいては、計画性と配偶者の理解がなによりも重要なのです。

老後のお金は夫婦の「共通資産」

話し合いは一週間にもおよびました。最終的に、一夫さんは「事業計画が現実的でないこと」「佳代さんにきちんと相談しなかったこと」を反省し、起業は白紙に戻すことに。

「私たちのお金は、あなたのお小遣いじゃないの。老後はふたりの“共同プロジェクト”なのよ」

佳代さんのその言葉が、胸に刺さったといいます。

老後の生活費は、すでに「貯蓄を切り崩しながら生きる時代」に入っています。特に、インフレや医療費の上昇、家の老朽化など予測不能な支出が重なることも多いのが現実です。

だからこそ、老後の資金は「安全運転」で使っていくことが基本であり、短期間でリターンを求めるような使い方には慎重になるべきです。

夢を追う前に「家計の棚卸し」と「夫婦の対話」を

老後に夢を持つのは素晴らしいことです。しかし、ファイナンシャルプランナーとして強くお伝えしたいのは、次の3つの準備です。

1．家計の見える化

年金額、貯蓄額、退職金の残額、今後の支出予測を一覧化して、「なにに、いくら使えるのか」を明確にしましょう。

2．生活防衛資金の確保

少なくとも生活費の2年分、約600万円は手をつけずに確保しておくと安心です。

3．夫婦間の定期的な話し合い

月1回でもいいので、「今後のお金の使い方」について話し合う場を持ちましょう。老後資金は“家族の共有資産”です。

老後破綻は、無理な支出よりも「すれ違い」から始まります。夢を見ることを否定する必要はありません。ただ、歩幅を揃えることが、重大なリスク回避の手段なのです。

波多 勇気

波多FP事務所

代表ファイナンシャルプランナー