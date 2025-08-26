お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が26日、都内で行われた「fire limit 120」プロジェクト ローンチ発表会に出席した。

10日に二階堂ふみ（30）との結婚を発表してから2週間後で初の公の場となった。それだけに、テレビ、ウェブなどのカメラが16台、取材陣、関係者含め100人超が集まった。カズレーザーは「はい、よろしくお願いします」と軽快に登場。「暗いよりは良いかと思って」と胸を張った。

カズレーザーは10日午後4時に、Xで二階堂と連名で文書を発表。「如何せん二人ともに個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とコメントした。16年のテレビ番組で、二階堂が「顔がすごくタイプ」と公言して9年…芸能界も驚く電撃婚となり、その後も反響を呼び続けている。

「fire limit 120」プロジェクトは、出火から2分＝120秒を超えると一気に炎が拡大すると言われることを受け、国内唯一の「軽い・小さい・片手で使える」初期消火ツールで「炎を守るものが大事な者を」守るがキャッチフレーズの「FIRE OUT」と「攻めの防災チェックリスト」を公開し、連動して「攻めの防災」を提案する。

結婚発表から一夜明けた11日には、月曜スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系「サン！ シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。MCの谷原章介（53）から「カズさん、結婚おめでとうございます」と祝福されると「ありがとうございます」と一礼して感謝。「私事で時間を頂戴して恐悦でございます」とあいさつした。二階堂の魅力を聞かれると、「そうですね、僕よりすべてがしっかりしているというところですね」とのろけた。

谷原から「カズさんも相当しっかりしている」とツッコまれると、「初めてです。掃除がちゃんと行き届いている部屋というのは。今まで汚い部屋にずっと暮らしていたので。それが新鮮ですね。我々は汚い人間同士で共同生活していたので」と明かした。さらに「共同生活ということは、結婚生活も芸人さんとの共同生活になるの？」と問われると「違いますね。今のところはバラバラなんですけど、まだみんなで住んでいる部屋が残っているので。そちらと行き来しつつですね」と現状を明かした。

二階堂の呼び名は「私は二階堂さんのことを『社長』と呼んでいます」と告白。谷原が「メイプル超合金の社長！」とツッコむと、「よっ、社長！って呼んでます」と応じた。

二階堂は、16年9月に日本テレビ系で放送された「火曜サプライズ」で好きな男性のタイプを聞かれ「カズレーザーさんなんです。格好良い。画像を検索したら顔がすごくタイプで」と明かしていた。翌17年4月に同系で放送された「DASHでイッテQ！ 行列のできるしゃべくり日テレ系人気番組No．1決定戦」で2人は初共演。二階堂は、カズレーザーを前に「実はカズ様とずっとお会いしたかったんです。お顔がカッコイイなって…今日、ずっとドキドキしていました」と“公開告白”をしたことが話題を呼んでいた。同21日には同系「ヒルナンデス！」で再共演。カズレーザーの相方・安藤なつ（44）がXに、2人のツーショットを投稿していた。それでも、交際の情報は一切、流れていなかった。