NOA、金髪で雰囲気ガラリ 宮世琉弥＆八村倫太郎も反応「いつの間に染めてん」
【モデルプレス＝2025/08/26】アーティストのNOAが25日、自身のInstagramを更新。金髪姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】25歳イケメンアーティスト、劇的イメチェン姿
NOAは「THANKS ＠summersonic_bangkok」とバンコクで行われた「SUMMER SONIC BANGKOK 2025」でのライブを終え、感謝。英語で各国のファンへ感謝の気持ちを伝えた。投稿された写真では、黒髪から金髪にチェンジした姿がうかがえる。
この投稿に、ファンからは「金髪似合いすぎ」「金髪待ってた」「かっこおお」「ビジュ最高」といったコメントが続々。また、ドラマ「君の花になる」（TBS系／2022年）発の期間限定ボーイズグループ・8LOOM（ブルーム）として共演していた宮世琉弥とWATWINGの八村倫太郎も反応。バレーボールの応援サポーターとしてタイに応援に駆けつけていた宮世はタイ語で「はじめまして」とユニークにコメントし、八村は「いつの間に染めてん、おれ知らんぞ」と驚きを見せた。（modelpress編集部）
