【30MF リーベルホーリーナイト(セレモニアル)】 予約受付：8月26日12時より開始 商品発送：12月 予定 価格：4,620円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MF リーベルホーリーナイト(セレモニアル)」の予約受付をプレミアムバンダイにて8月26日12時より開始する。価格は4,620円。商品の発送は12月を予定している。

本商品は、マクシミリアの聖騎士「リーベルナイト」の上位ジョブにあたる「リーベルホーリーナイト」へクラスアップ可能なアーマーや武装にゴールドメッキ加工を施したもの。アーマーのホワイト部分はグロスインジェクションを、素体シルエット部はホワイトパールカラーを採用した、通常版とは異なる素体仕様となっている。

別売りの30MFシリーズの商品はもちろん、30MINUTES LABEL共通の3mmジョイントによる組み合わせ、ジョブチェンジ、カスタマイズ遊びが可能だ。

【セット内容】

リーベルナイト1式／アーマーパーツ1式／武装パーツ1式

(C)BANDAI SPIRITS 2023