大谷翔平とBTS・V、日韓スーパースターが豪華共演！笑顔で握手＆ハグに全世界熱狂「伝説的な瞬間」【PHOTO】

日韓スーパースターの共演が実現した。

【画像】大谷翔平とV、日韓スターが奇跡の邂逅

8月26日（日本時間）、米カリフォルニア州ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで行われるロサンゼルス・ドジャース対シンシナティ・レッズの試合前には、ドジャースの大谷翔平とBTS・Vが対面した。

同日の試合で始球式を務めるVは、背番号7番のドジャースのユニホームを着用してベンチに登場。直後に姿を現した大谷と笑顔で握手・抱擁を交わし、報道陣の写真撮影に応じた。

Vは1995年12月生まれの29歳で、大谷は1994年7月生まれの31歳。年齢も近い両者は撮影後に再び固く握手を交わすなど、束の間の交流を楽しんでいる様子だった。

この模様は、MLB公式SNSでも「BTSのVが、ドジャースでの初登板を前に大谷翔平と対面した！」として動画で公開。投稿には「伝説的な瞬間だ」「これはスゴイ…」「テテも大谷選手も素敵」「大谷さんが羨ましい」「お二人ともカッコいい」などの反応が寄せられている。

（写真提供＝AP／アフロ）V（左）、大谷翔平

BTSは現在、来春の完全体カムバックを目標にアメリカでアルバム制作を進めている。そんな中でVの始球式登板が実現したわけだが、MLB公式SNSで今月18日にVの出演が発表された直後には、チケット予約サイトにアクセスが殺到し一時サーバー障害が発生する事態も。発表からわずか8時間で本塁近くの内野席が完売し、ドジャースのチケット販売量が5倍に急増するなど、絶大な反響を呼んでいる。

なお、ドジャース対レッズは日本時間11時10分より試合開始予定。大谷は「1番・指名打者」で先発出場する。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。