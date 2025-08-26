BTS・JINとNetflix番組で共演の韓国女優、健康上の理由で当面の活動を休止　手術の有無は不透明

女優のチ・イェウンが当面の間、活動を休止することがわかった。

【写真】JINとチ・イェウンの“関係”

8月25日、所属事務所C.P.エンターテインメントの関係者は韓国メディア『OSEN』に対し「チ・イェウンは9月から回復に専念する予定だ。十分な休養を取り、復帰できるよう必要な支援をすべて行う」と明らかにした。

チ・イェウンは韓国芸術総合学校演技科出身で、2017年に演劇でデビュー。その後、Coupang Playのバラエティ番組『SNL KOREA』シリーズへの出演で一躍注目を集め、これをきっかけに『ランニングマン』（SBS）のレギュラーメンバーに抜擢されたほか、コメディドラマ『会社員たち』（Coupang Play）、BTS・JINも出演したNetflix番組『キアンの破天荒ゲストハウス』などに出演してきた。

（写真提供＝OSEN）チ・イェウン

（写真提供＝OSEN）『キアンの破天荒ゲストハウス』記者会見の様子。（写真提供＝OSEN）左からJIN、キアン84、チ・イェウン

今回の体調不良について、所属事務所は「個人的な事案であるため詳細は控える」と説明を避けた。ただ、テレビ関係者によると、手術を伴う治療を行うかどうかを含め、具体的な治療時期はまだ決まっていないという。そのため、十分な休養を取ったあとにレギュラー出演中の番組へ復帰する予定だ。

（記事提供＝OSEN）