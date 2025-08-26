オフだけでなくオンも。

たとえばエアコンや扇風機など、タイマーで自動オフにすると節電になりますよね。だけど多くの家電は自動でオン／オフをせず、うっかり切り忘れて電気のムダ遣いにガッカリ…なんてことも。

我々は21世紀のハイテク社会に生きているので、テックの力で解決しましょう。

7日間で28通りの設定が可能

サンワサプライの「デジタル式タイマーコンセント TAP-RT3」は、なんと各曜日ごとに4種のプログラミングができるので、7日間で28通りのタイマー設定が可能なコンセント。ありとあらゆる家電をタイマー式にでき、オンもオフもできる節電の味方です。

タイマーのない扇風機に使用したり、外泊の夜だけ屋内外の照明を点けて空き巣対策として利用したりと、タイマーがあるだけで用途が広がります。なかなかテレビから離れないお子さんに、「◯時になったらテレビさんはお休みします」と強制終了するのもアリかも。一家に一個じゃ足りませんね。

また使用電力量がわかるのも良いポイント。1時間あたりの電気料金や累積使用時間なども計測し、ディスプレイで確認できるので、特に消費電力の高い家電だと効果が一目瞭然ですね。

単体で使えるのがイイ

我が家は植物の育成ライト用にSwitchBotの「プラグミニ」を使っていいます。しかしAmazonの音声アシスタント「Alexa」と連携して時間設定をしなければならず、メカ音痴には初期設定が複雑。

「デジタル式タイマーコンセント TAP-RT3」は最初からタイマー機能が付いているので、設定が簡単そうなのも惹かれちゃいます。

