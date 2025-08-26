【プレミアムバンダイ：ガンプラ再販】 8月26日11時より予約開始

BANDAI SPIRITSは、通販サイト「プレミアムバンダイ」にて「RG 1/144 サザビー［スペシャルコーティング］」などの再販分のガンプラを8月26日11時より予約受付を開始する。

再販ガンプラのラインナップには「RG 1/144 サザビー［スペシャルコーティング］」、「RG 1/144 シナンジュ［スペシャルコーティング］」、「RG 1/144 G-3ガンダム Ver.2.0」が登場。

また、HGガンプラからは「HG 1/144 メッサーＦ０２型 マインレイヤー装備」、「HG 1/144 ジム・スパルタン」の再販が決定。

RG 1/144 サザビー［スペシャルコーティング］（再販）

8月26日11時より予約開始

10月 発送予定

価格：11,770円

RG 1/144 シナンジュ［スペシャルコーティング］（再販）

8月26日11時より予約開始

11月 発送予定

価格：11,770円

RG 1/144 G-3ガンダム Ver.2.0（2次発送分）

8月26日11時より予約開始

11月 発送予定

価格：4,180円

HG 1/144 メッサーF02型 マインレイヤー装備（2次発送分）

8月26日11時より予約開始

11月 発送予定

価格：3,740円

HG 1/144 ジム・スパルタン（2次発送分）

8月26日11時より予約開始

11月 発送予定

価格：2,640円

(C)創通・サンライズ