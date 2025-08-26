¹ñ»Î´ÜÂç½ÀÆ»Éô¤á¤°¤ëÌôÊª»ö·ï¡¡¸µÉô°÷¤ÎÃË¤òËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡ÊÃ±½ã½ê»ý¡Ë¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¡¡ÅìµþÃÏ¸¡Î©Àî»ÙÉô¡¡¸µÉô°÷¤ÎÃËÀ3¿Í¤ÏÉÔµ¯ÁÊ
ËãÌô¤ò½ê»ý¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¹ñ»Î´ÜÂç³Ø½ÀÆ»Éô¤Î¸µÉô°÷¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÅìµþÃÏ¸¡Î©Àî»ÙÉô¤Ï25ÆüÉÕ¤Ç2Ç¯À¸¤Î³ß¸¶¹¨¹¬Èï¹ð¡Ê20¡Ë¤òËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÃÏ¸¡Î©Àî»ÙÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢³ß¸¶Èï¹ð¤Ïº£Ç¯6·î16Æü¡¢Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤ÎÎÀÆâ¤Ç¡¢ËãÌô¤ò´Þ¤à±ÕÂÎ¤ª¤è¤½0.293¥°¥é¥à¤ò½ê»ý¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ß¸¶Èï¹ð¤ÏÂ¾¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤Ê¤É¤ÇËãÌô¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢´¥ÁçÂçËã¤Ê¤É¤ò½ê»ý¤·¤¿¤ê¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅìµþÃÏ¸¡Î©Àî»ÙÉô¤Ï¤³¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢³ß¸¶Èï¹ð¤È¤È¤â¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿1Ç¯À¸¤Ç¸µÉô°÷¤ÎÃËÀ¡Ê19¡Ë¤È¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¸µÉô°÷¤Ç20ºÐ¤È19ºÐ¤ÎÃËÀ2¿Í¤Ï¡¢25ÆüÉÕ¤ÇÅìµþÃÏ¸¡Î©Àî»ÙÉô¤¬ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÃÏ¸¡Î©Àî»ÙÉô¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤Ï¡¢6·îÃæ½Ü¤«¤é½ÀÆ»Éô¤òÌµ´ü¸Â¤Î³èÆ°Ää»ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢25Æü¤«¤é³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
