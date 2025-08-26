キャンメイクから限定イチゴカラーが再登場♡話題のライナー＆アイシャドウ

大人気プチプラコスメブランド「キャンメイク」から、昨年春に話題をさらった“イチゴカラー”が待望の再登場です♡1.5mm極細ジェルライナー「クリーミータッチライナー」からは2色、涙袋用アイシャドウ「プランぷくコーデアイズ」からは1色が限定再販。SNSで完売が相次いだ甘くキュートなカラーを、再び手に入れるチャンスです。

人気のライナーにイチゴカラー復刻

価格：各715円（税込）

「キャンメイク クリーミータッチライナー」から限定再販されるのは「12 イチゴストーム」「14 イチゴキューピッド」の2色（各715円）。

1.5mmの極細芯で、まつ毛の隙間や涙袋のラインまで自在に描けます。イチゴストームはグレー×ピンクの洒落感カラー、イチゴキューピッドは白いちごのような淡い粘膜ピンク。

ウォータープルーフで落ちにくく、美容液成分も配合された目元に優しい処方です。

【HERA×フィリックス】新色グロス登場♡クッションファンデの輝きもチェック

涙袋用アイシャドウも限定再登場

価格：792円（税込）

「キャンメイク プランぷくコーデアイズ」からは、イチゴみレッドの「04 イチゴプランぷく」（792円）が再販。マット・パール・ラメ＋血色影カラーの4色セットで、ぷっくり涙袋を簡単に演出できます。

既存色の01～03と重ね使いもでき、特に「03 ミルクティプランぷく」と合わせると“イチゴミルクティプランぷく”が完成♡自然な血色感で甘さと大人っぽさを両立できます。

全カラー＆価格まとめ

既存カラーも豊富に展開されており、合わせ使いで幅広いメイクが楽しめます。どちらも限定デザインのイチゴパッケージがキュート♡コレクションにもおすすめです。

キャンメイク限定イチゴカラーで甘め秋メイクを

キャンメイクの限定イチゴカラーは、可愛らしさと洒落感を同時に楽しめる特別なアイテム。

ライナーで目元をさりげなく彩り、涙袋シャドウでうるんだ瞳を演出すれば、一気に旬顔に仕上がります。人気で完売必至のため、気になる方はぜひ早めにチェックしてくださいね♪