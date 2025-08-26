文武両道だと思う「鹿児島県の私立進学校」ランキング！ 2位は「鹿児島実業高等学校」、1位は？
All About ニュース編集部は7月24日〜8月6日の期間、全国20〜70代の男女148人を対象に「九州地方（大分県・宮崎県・鹿児島県）の私立進学校」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「文武両道だと思う鹿児島県の私立進学校」ランキングを紹介します！
【5位までの全ランキング結果】
自然に囲まれた雄大なキャンパスには、人工芝のサッカー部専用グラウンドなど運動設備も充実。生徒全体の80％以上が所属している部活動や同好会では、硬式・軟式野球部、サッカー部、陸上部、柔道部など数多くの部が全国大会に出場して活躍しています。
回答者からは、「鹿児島で文武両道と言えば真っ先に鹿児島実業をイメージしますし、野球やサッカーが大変有名なので全国でもネームバリューは高いと思います。学業も県内ではトップクラスですし、多くの学生さんが勉学と部活を両立されていると感じました」（30代男性／福岡県）、「サッカーなど全国レベルだから」（50代男性／愛知県）、「サッカー部が全国レベルと聞いている。偏差値も71ある学科があると聞いている」（20代女性／大分県）、「著名人が多いから」（40代男性／東京都）などの声がありました。
人間関係を育てることを目的に奨励されている部・同好会の活動も盛んで、「全国高等学校クイズ選手権」の常連校として有名なクイズ研究会をはじめ、野球部やサッカー部など運動部も県大会などで活躍しています。
回答者からは、「九州のみならず全国的にもトップレベルの進学校で、東大・京大・医学部など難関大学への合格者を多数輩出。学業だけでなく部活動でも全国トップクラスの成果を誇る、まさに文武両道の代表校」（50代男性／東京都）、「九州トップクラスの進学校で東大・京大・医学部合格者多数なうえ、サッカーや陸上などが全国レベルの実績ありだから」（40代男性／静岡県）、「難関大学への進学率も高く、部活動でも名前を聞いたことがあるので」（30代女性／神奈川県）、「部活動も非常に盛んで、全国レベルで活躍する生徒が多いから。（30代女性／北海道）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
