「お家が素敵すぎます」藤井夏恋、イケメン夫との黒コーデに「カッコ良過ぎる」「どんどん似てきている」絶賛の声
モデルの藤井夏恋さんは8月25日、自身のInstagramを更新。格好いい夫婦ショットを公開しました。
コメントでは、「どんどん似てきている感じがします」「ご夫婦カッコ良過ぎる」「素敵すぎるんですが！！！！！！！」「お家が素敵すぎます」「メガネとサングラスのコレクションみたいなぁ！！」「ほんとに推し夫婦二人とも黒似合う」と称賛の声が寄せられました。
【写真】藤井夏恋＆イケメン夫のブラックコーデ
「メガネとサングラスのコレクションみたい」藤井さんは「メガネ／サングラス 好みが同じなのでシェア多めです」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は夫でロックバンド・I Don't Like Mondays.のYU（大川悠）さんとのツーショットで、2人とも黒を基調としたコーディネートに身を包んでいます。メガネやサングラスもとても似合っていて、格好いいです。2枚目は藤井さんのソロショットで、顔がアップになり、美しさが際立っています。
「マトリックスの世界線じゃん」7月31日にも「夫婦でご招待いただいた、ブルガリ ホテル 東京でのベントレー試乗会」とつづり、夫婦ショットを投稿していた藤井さん。こちらもとても格好いいです。ファンからは、「マトリックスの世界線じゃん」「夫婦でカッコいい」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)