非常時にも役立つ“防災スーツケース”登場！ 着脱式ハーネスなど便利機能を搭載
バッグ＆ラゲージブランド「ace．（エース）」は、8月21日（木）から、防災用品ブランド「サイボウパーク」と共同開発したスーツケース「テオフィールドHS」を、直営店や公式オンラインストアなどで順次販売を開始した。
【写真】便利機能がいっぱい！ 防災スーツケースの詳細をチェック
■旅行時以外のデッドスペースを活用
今回発売された「テオフィールドHS」は、旅行だけでなく、自宅での防災用品保管から非常時の持出しまで幅広く活用できる防災スーツケース。
落ち着いたグレーカラーのスーツケースには、荒れた道に強い双輪キャスターをはじめ、本体を背負える着脱式ハーネスや、狭い場所でも開閉しやすいフロントオープン仕様など、便利な機能が搭載されている。
また、容量拡張が行えるエキスパンダブル機能に加え、薄暗い環境でも視認性を高めるエマージェンシーオレンジの内装生地や、外装のフック＆モールシステム、フック付き底足台座も備わっている。
さらに、防災用品をまとめて保管可能な専用インナーケースと反射材が付いた吊下げポーチが付属。旅行時以外はスーツケース内に収納でき、デッドスペースを活用することができる。
